Tav | rinvio bandi a dopo Europee Lunedì solo avis de marchés Conte | “Soprassediamo”

Caos Tav - il rinvio dei bandi è ufficiale | Chiamparino : "Repubblica delle banane" | Tajani : faremo un referendum : Conte: "Il governo ridiscuterà interamente l'opera". Di Maio a Salvini: "Basta folklore, serve tranquillità". Telt procederà solo all'avvio della prima fase di candidatura per le imprese in modo da non perdere per ora i finanziamenti Ue

Tav : deciso il rinvio dei bandi : Il Governo ha deciso di non decidere. C'era bisogno di giungere ad un punto d'incontro e alla fine si è deciso di accantonare il problema, rinviandolo di altri 6 mesi. Ad annunciare per prima il rinvio dei bandi di TELT è stata Laura Castelli, sottosegretaria all'Economia in forza ai 5 Stelle: "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi per il Tav che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio. Tutto questo senza ...

Tav - Di Stefano (M5s) : “Rinvio bandi? Bene - senza alcun costo”. Poi : “Scontro con Lega? Solo mediatico” : “La nostra battaglia è di ridiscutere integralmente l’opera. Grazie all’interlocuzione del presidente Conte abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi di 6 mesi senza alcun costo“. Lo afferma il sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano a margine del Villaggio Rousseau di Milano. “Non ci sono penalità sul fatto che si rinviano i bandi, come aveva già sostenuto l’analisi costi-Benefici del gruppo del Mit”, spiega Di Stefano ...

Torino - un migliaio di persone in piazza per dire Sì alla Tav. Chiamparino : “Rinvio bandi? Da Repubblica delle banane” : Sono oltre un migliaio i torinesi che partecipano al flash mob delle madamin davanti a Palazzo Carignano, storica sede del primo Parlamento italiano, per dire “si Tav subito“. Lo slogan viene scandito dalla piazza, mentre una catena umana è stata formata davanti all’ingresso dello storico edificio da cui Cavour fece partire i lavori per il tunnel del Frejus. I cittadini in piazza indossano indumenti arancioni, il colore del comitato ...

Tav - Palazzo Chigi : rinvio dei bandi Ci sarà la clausola di 'dissolvenza' : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese... Segui su affaritaliani.it

Tav - Conte tenta il dribbling : verso il rinvio ai bandi : La clausola di "dissolvenza" che permette il ripensamento. È questa la mossa di Giuseppe Conte che ha inviato una lettera alla Telt per autorizzare l'approvazione di bandi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav. A motivare la riserva è l'avvio di una procedura di revisione del trattato italo-francese."I Contenuti sono riservati", ha spiegato la società italo-francese incaricata di realizzare la Torino-Lione. Ma secondo il sito ...

