Tav | rinviati i bandi Conte | ' Ridiscuteremo integralmente il progetto'

Tav - Laura Castelli : "Bandi di gara rinviati di 6 mesi". Il dettaglio rivelatore : cosa c'è dietro : Nel caos Tav emergono dettagli sconcertanti di ora in ora. La sottosegretaria all'Economia Laura Castelli , grillina, precisa come il rinvio dei bandi di gara previsti per lunedì comunicato da Palazzo Chigi alla società italo-francese Telt, incaricata dei lavori della Torino-Lione, sia di 6 mesi. "Ab

Tav - fonti palazzo Chigi : bandi rinviati : 14.00 "Si va verso rinvio dei bandi.Non partiranno lunedì".E' quanto puntualizzano fonti di palazzo Chigi, dopo la notizia diffusa dal sito on line del Sole24Ore. Per il quotidiano, palazzo Chigi ha inviato una lettera alla Telt "per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese".