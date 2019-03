Tav | Palazzo Chigi | i bandi “slittano”

Tav - c'è compromesso : Palazzo Chigi invia lettera a Telt con 'clausole di dissolvenza' : Dopo giorni e giorni di scontri, pare che i vice premier Salvini e Di Maio siano arrivati ad un compromesso. Il premier Giuseppe Conte ha infatti scritto una lettera a Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin, la società incaricata di realizzare la Tav) e l'ha invitata ad "astenersi da qualsiasi ulteriore attività" capace di "produrre ulteriori vincoli economici e giuridici". Poi, ha assicurato di voler ridiscutere l'intera opera non solo con la ...

La lettera di Palazzo Chigi sulla Tav è da repubblica delle Banane - dice Chiamparino : La lettera di Palazzo Chigi a Telt "è roba degna di repubblica delle Banane: parla esplicitamente di non fare partire i capitolati d'appalto lasciando aperto un piccolo spiraglio, non chiarissimo. Vedremo lunedì". L'ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino arrivando al flash mob a Torino organizzato dalle madamine del Comitato si Torino va avanti. "E' come se il governo dicesse di far partire le manifestazioni ...

Tav - fonti palazzo Chigi : bandi rinviati : 14.00 "Si va verso rinvio dei bandi.Non partiranno lunedì".E' quanto puntualizzano fonti di palazzo Chigi, dopo la notizia diffusa dal sito on line del Sole24Ore. Per il quotidiano, palazzo Chigi ha inviato una lettera alla Telt "per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese".

