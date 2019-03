Tav | opposizione all' attacco

Tav - Sala incontra il sindaco di Lione : “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io leader opposizione? Lo è Milano” : “Rischiamo di andare nella serie B europea: in quella dei diritti già lo siamo, ma rischiamo di andarci anche in quella della crescita con il nostro 0,2% di crescita siamo il fanalino di coda”. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta così l’atteggiamento del governo a margine dell’incontro con il sindaco di Lione Gérard Colomb. L'articolo Tav, Sala incontra il sindaco di Lione : “Rischiamo di andare nella serie B d’Europa. Io ...

Venezuela - Maduro : "Pronto a sedermi al Tavolo dei negoziati con l'opposizione" : "Sono pronto a sedermi al tavolo dei negoziati con l'opposizione, per parlare del bene del Venezuela, per la pace e per il futuro". Così il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, in un'intervista rilasciata a Caracas all'agenzia di stampa russa Ria.Maduro, nella stessa intervista, ha detto no a nuove elezioni presidenziali, sottolineando che si sono tenute meno di un anno fa" e "non accettiamo gli ultimatum", mentre si è detto ...