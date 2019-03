Tav | il governo rinvia i bandi Francesi | ' Bruciati 300 milioni'

Tav - il governo rinvia i bandi. SiTav in piazza : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...

Tav : il governo rinvia i bandi - ma i francesi non frenano : In primo piano oggi uno scambio di lettere tra il premier Giuseppe Conte e la Telt, società francese incaricata di costruire l'opera. Conte chiede ai francesi di prendere ulteriori iniziative visto ...

Tav - Palazzo Chigi : i bandi slittano. Conte : il governo ridiscuterà il progetto | : Lettera dell’Esecutivo a Telt. Fico: «Il no all’opera è una battaglia identitaria dell’M5S». Salvini: «Nessuna crisi di governo»

Tav - Delrio - Pd - : governo blocca l'opera : ANSA, - ROMA, 9 MAR - "Adesso è tutto molto chiaro: Salvini piegandosi al M5s è il vero responsabile dello stop a una infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del Paese". Così il capogruppo Pd alla ...

Tav - i bandi slittano. Conte : governo impegnato a ridiscutere integralmente l'opera. LIVE | : La sottosegretaria all'Economia Castelli: ottenuto il rinvio di 6 mesi, sempre che Italia e Francia raggiungano accordo. Telt: lunedì si decide nel Cda. Di Maio ottimista: situazione si sta risolvendo. Salvini: dureremo 5, ...

Tav - slittano i bandi : "Il governo ridiscuterà integralmente il progetto" : Tav, decisione rinviata. Conte invia una lettera a Telt, la società italo-francese incaricata della realizzazione della...

Il governo prende altro tempo sulla Tav : Il duro scontro tra Lega e M5S si è concluso con un rinvio dei bandi per la costruzione del tunnel, ma non sembra essere cambiato granché

Tav - Conte : "Bandi rinviati". Ecco lo scambio di mail tra governo e Telt : Il nodo della Tav sembra sciogliersi, almeno temporaneamente. "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio - annuncia su ...

Tav : Mulè - governo si macchia di codardia decidendo di non decidere : Perché dire sì o no avrebbe avuto comunque una dignità politica, qualità sconosciuta a questo esecutivo. Il Ni-Tav riassume invece perfettamente la natura del governo gialloverde: incolore e insapore.

Tav - slittano i bandi di gara. Conte : non partono senza avallo mio governo. Salvini : farò di tutto perché si faccia : Lo scontro tra Lega e Movimento 5 stelle sulla Tav non si placa. Intanto slitta la pubblicazione dei bandi per gli appalti della linea ferroviaria Torino-Lione. Le gare, affermano fonti di Palazzo...

Tav - il Governo rinvia i bandi. Di Maio : 'Crisi risolta' : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà ...

Meloni a Sky TG24 : 'Governo diviso su Tav? Paura per prossime manovre' - : Intervistata da Maria Latella, la leader di Fdi sottolinea che il suo partito sarebbe favorevole a un referendum sull'opera

Tav e crisi di governo - l'alleanza tra Cinque Stelle e Pd è impossibile. Parla Fassino : E' la politica peggiore quella che quando deve assumere una decisione, anziché scegliere per ragioni di fatto, ne cerca altre. La verità vera è che i CinqueStelle hanno una posizione sbagliata da ...