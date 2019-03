Tav | il giallo della lettera di Palazzo Chigi a Telt | «Via ai bandi per i cantieri» Ma

Tav - giallo sui bandi : lettera del governo a Telt : Via libera ai bandi sulla Tav da Palazzo Chigi. Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l’approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall’avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. I contenuti della direttiva e ...

Il giallo del suicidio di Lo Coco : "Si è alzato dal Tavolo del ristorante senza dire niente. Poi si è ucciso" : "Ha lasciato la giacca sulla sedia e nella giacca il telefonino. Dopo aver mangiato il primo e mentre aspettava il secondo, si è alzato con il suo golfino celeste e si è allontanato". È il racconto stupito che Luigi Miracco, campione italiano di sciabola e amico di Francesco Lo Coco, 64 anni, luminare dell'ematologia italiana e morto suicida a Roma, fa degli ultimi istanti di vita del medico.Racconta a Corriere della ...

12 mesi di Tav - cronologia della disputa giallo-verde : Dalla campagna elettorale della Lega e del M5s, alle due versioni del contratto di governo. Dalle analisi costi benefici affidate al commissario Ponti, alle manifestazioni Sì Tav e No Tav a Torino, la ...

Tira e molla gialloverde Il governo trasforma la Tav in una buffonata : Il titolare dell'Economia Tria insiste per l'ok alla Tav: 'Ci sono posizioni differenti nel governo ma ci sarà un'evoluzione positiva. Del resto c'è una legge su questo e per cambiare ci sarebbe ...

Il no dei gialloverdi alla Tav come il Pci contro l'Autosole : L'Autostrada del Sole? "Non sappiamo bene a cosa serva, non esiste uno studio serio e completo sulle conseguenze che il colossale nastro stradale avrà sull'economia del paese, non sono state calcolate le conseguenze del permanere di un sistema di viabilità ordinaria assolutamente rachitico attorno alla fettuccia autostradale", è evidente insomma "l'impegno di spremere l'economia nazionale nella direzione di una motorizzazione individuale ...

Tav - Pd e Forza Italia mettono i gialloverdi spalle al muro. Lega e M5s preparano una mozione "vuota" per sfangare la prova dell'aula : Forza Italia schiaccia sull'acceleratore. La capogruppo Mariastella Gelmini prende la parola nell'Aula della Camera e annuncia il ritiro degli emendamenti presentati alla riforma costituzionale. Ciò significa che i tempi per l'approvazione saranno più veloci e già domani si potranno discutere le mozioni sull'Alta velocità Torino-Lione: "Le nostre proposte rimangono inascoltate - dice l'azzurra - pensiamo quindi che ...

E’ su Tav e Autonomia che il governo gialloverde rischia di cadere : E' su Tav e Autonomia che il governo gialloverde rischia di cadere. Due questioni care ai leghisti ma delle quali, i Cinquestelle non vogliono sentir parlare. E a ben ragione. Perché, qualora la Torino-Lione e le autonomie delle Regioni (Veneto, Loimbardia, Emilia Romagna...) andrebbero in porto, i vertici pentastellati rischierebbero la "lapidazione" da parte di una base grillina che già da tempo soffre l'egemonia della Lega. La pensano così ...

LIVE Pagelle Roma-Porto 2-1 - otTavi di finale Champions League 2019 : Zaniolo è inarrestabile - giallorossi in bella serata : Roma riaccende i riflettori in giallorosso dello Stadio Olimpico: gli uomini di Eusebio Di Francesco affrontano il Porto di Sergio Conceiçao nella gara d’andata degli ottavi di finale dell’edizione 2018-2019 di Champions League. Di seguito le Pagelle LIVE dell’incontro di questa sera. CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Roma-Porto ROMA Mirante, 6: Spettatore nelle prime battute, effettua la prima parata dopo quasi mezz’ora, ...

Tav - lite gialloverde infinita Toninelli-Salvini a muso duro : Si riapre il fronte sul Tav nel governo Conte. L'ambiente si conferma terreno di scontro nella maggioranza. Dopo il compromesso sulle trivelle, risale tensione tra Lega e M5s sulla scelta di ...

Governo - ormai è 'giallo' su Minenna a Consob. E restano nodi Tav e trivelle : Finora i due vicepremier sono riusciti a non far perdere del tutto la rotta alla nave, ma sono tanti i temi dove il compromesso ha costretto ad allungare i tempi del percorso

Dopo la Tav e le trivelle i gialloverdi si bloccano sul carbone e i condoni : Roma - Tav, trivelle, il capitolo delle nomine, i condoni balneari. Sono molti i dossier caldi aperti e oggetto di trattativa tra la Lega ed il Carroccio. Sulla questione spinosa della nomina di Marco Minenna, sponsorizzato dai Cinquestelle, alla presidenza della Consob sarebbe stato raggiunto un accordo come confermato ieri dal vicepremier, Matteo Salvini. Ancora in alto mare la possibilità di trovare un punto di incontro sulla Tav. Da un lato ...