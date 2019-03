Tav Fico ' La battaglia per il no fa parte del identità del M5S'

Tav - Fico : il no è una battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle : Il no alla Tav «non è un atto ideologico», ma una «battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle e quindi ne comprendo bene la durezza»: lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha risposto a una domanda a margine di un convegno sulla criminalità minorile nel circolo Posillipo di Napoli. Fico, tra i fondatori del Movimento, ha r...

Tav - Buffagni (M5s) : “Non c’è da aprire una crisi di governo - è già aperta. Difficoltà c’è - è evidente” : “Cosa sta succedendo è chiaro: non è c’è da aprire una crisi, credo sia già aperta. Lo avevano scritto tante volte, adesso la Difficoltà c’è e lo diciamo apertamente”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni, intervenendo alla presentazione alla Camera del libro Il sentiero stretto… e oltre dell’ex ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan. Con loro anche l’ex presidente ...

Tav - Fico : Muro contro muro? E' quello che vedete... : Roma, 8 mar., askanews, - La spaccatura all'interno del governo tra Lega e Cinque Stelle sulla Tav continua ad essere evidente. È quanto di fatto certifica il presidente della Camera, Roberto Fico, ...

Tav : Marinese (Confindustria Venezia) - 'catastrofico rinunciare all'opera' : Venezia, (AdnKronos) - “Non possiamo bloccare la realizzazione di un’opera di rilevanza strategica come la Tav, soprattutto nella delicata fase economica che sta vivendo oggi l’Italia. La Tav è solo una parte di un tracciato ben più articolato che collega il Mediterraneo al Nord Europa. Rinunciarci

Tav - ecco i numeri - e cosa non torna - : investimenti - traffico a ambiente : L e forchette delle previsioni di costo si allargano e si restringono a piacimento. Alla famosa analisi costi-benefici, dopo sei mesi di incubazione, serve ancora qualche intervento di manutenzione. ...

Fico - documenti Tav prima alle Camere : ANSA, - ROMA, 12 FEB - "Al di fuori dell'obbligo giuridico o meno del ministero, i documenti vanno sottoposti prima possibile alle Aule parlamentari. E' la mia richiesta ufficiale: la ho informalmente ...

Tav - Fico : Mit invii prima possibile analisi costi in Parlamento : Roma, 12 feb., askanews, - 'Al di fuori dell'obbligo giuridico o meno del ministero, i documenti vanno sottoposti il prima possibile alle aule parlamentari. Questo è da sempre il mio intento e la mia ...

L'analisi costi-benefici boccia la Tav : Non leva traffico pesante a Torino - lo aumenta : Tgcom24 anticipa il documento che nemmeno Salvini ha letto: solo duemila Tir al giorno attraversano il Frejus