Tav - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» - La lettera a Telt : Lunedì partiranno soltanto gli «inviti a presentare la candidatura» dei lotti francesi. Il premier: «Ho chiarito che il governo vuole ridiscutere integralmente questo progetto»

Tav - vertice infruttuoso e decisione rimandata di altre 48 ore : Il secondo round del tavolo politico, avvenuto nella sera di ieri, tra il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, anche in presenza del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli e dei tecnici autori dell'analisi costi-benefici non ha dato alcun frutto. La situazione era e resta aggrovigliata, la nave del governo gialloverde fatica a procedere lasciando emergere una crepa alquanto palese. Unico ...

Tav - 5 ore di vertice nella notte non bastano : nessuna decisione sui bandi. Ipotesi bilaterale con la Francia : Cinque ore il vertice ma da nessuna decisione sul Tav. Dopo la riunione con i tecnici, durata più di tre ore, il confronto politico a Palazzo Chigi si è protratto per altre due ore. Al tavolo sono rimasti fino all’ultimo il premier Giuseppe Conte, i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro Danilo Toninelli e i sottosegretari Armando Siri e Edoardo Rixi. Il governo sembra prendere tempo: l’idea è chiedere – riferiscono fonti ...

L'unica decisione presa durante il vertice notturno sulla Tav : E' terminato dopo oltre 5 ore il vertice sulla Tav a palazzo Chigi. Il governo chiederà un bilaterale con la Francia sui criteri di finanziamento: questa la conclusione cui si è giunti in questo primo ...

