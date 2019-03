Tav | crisi di governo? Tensioni Salvini-Di Maio La mossa di Conte | lettera a Telt?

Sulla Tav la crisi non è del governo - è dell'Italia : La storia della caduta del governo a causa del grande scazzo sull’alta velocità tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio è simile al rapporto che c’è nel campionato tra Juventus e Napoli: tecnicamente è possibile che la Juve perda lo scudetto, ma realisticamente è del tutto improbabile. Lo scazzo tra Salv

Tav - M5S : "La crisi di governo è già aperta"<br> Salvini : "Risolveremo tutto" : Stefano Buffagni, Sottosegretario al ministero per gli Affari regionali e le Autonomie, uno dei massimi esponenti del MoVimento 5 Stelle e tra i più impegnati a ribadire il no pentastellato alla Tav, nel tardo pomeriggio di oggi è intervenuto alla presentazione del libro "Il sentiero stretto... e oltre" dell'ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan (Pd) che conversa con Dino Pesole. Ebbene, durante questo evento Buffagni ha detto:"Cosa sta ...

Tav - la crisi di governo esiste lo dice ufficialmente il M5S : “La crisi di governo è aperta!” : Lo scontro sulla TAV è certo tra Lega e M5S, lo afferma adesso anche il movimento stesso: “La crisi di governo è aperta” ad affermarlo è Stefano Buffagni Sulla Tav “non c’è da aprire la crisi, è già aperta”. Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Stefano Buffagni (molto vicino al vicepremier Luigi Di Maio), usa toni tranchant … Continue reading TAV, la crisi di governo esiste lo dice ufficialmente ...

Tav - Buffagni : "Crisi già aperta". Tensione nel Governo. E già si parla di voto anticipato : e oltre" dell'ex Ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. E già circolano "voci" di scioglimento anticipato della Camere e di voto il 26 maggio, insieme a quello per le "Europee". Ma questa è al ...

Tav - scontro Lega-M5S : 'È crisi aperta' : Tav scontro Lega-M5S, DI MAIO: 'L'OPERA VA RIDISCUSSA' 'L'obiettivo è che ci sia un accordo, la questione è politica. E' chiaro che stiamo parlando di qualcosa di più grande che e' il destino del ...

Tav - M5s attacca : «Crisi già aperta». Salvini frena - weekend per ricucire : «Cosa stia succedendo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta». Il sottosegretario alla presidenza, Stefano Buffagni, parla...

Il governo deraglia sulla Tav. La crisi è dietro l'angolo : Ormai è diventata una partita a scacchi, con risposte pesate in base alle mosse dell'avversario e viceversa. Il giorno dopo lo scontro durissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, le parti si ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene l’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...

Tav ad alta tensione - Salvini : "L'opera va fatta". M5s : "La crisi è già aperta". Il ministro dell'Interno : "Non è così" : L'obiettivo è che ci sia un accordo, la questione è politica. E' chiaro che stiamo parlando di qualcosa di più grande che e' il destino del governo, inevitabilmente sarà un weekend di lavoro". "E' ...

Tav ad alta tensione - Salvini : "L'opera va fatta". M5s : "La crisi è già aperta". Il ministro dell'Interno : "Nessuna crisi" : L'obiettivo è che ci sia un accordo, la questione è politica. E' chiaro che stiamo parlando di qualcosa di più grande che e' il destino del governo, inevitabilmente sarà un weekend di lavoro". "E' ...

Tav - Di Maio contro Salvini : "Mette a rischio il governo". La replica : "Nessuna crisi" : e oltre' dell'ex ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan. LA replica DI Salvini - "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, lavoriamo per unire e per dare lavoro, sviluppo e futuro ...

Tav - Di Maio : “Non si faccia cadere il governo”. Ma per Salvini non c’è “nessuna crisi” : Sulla Tav continua lo scontro nel governo: per Stefano Buffagni (M5s) la crisi c'è ed è già aperta. Il capo politico pentastellato, Luigi Di Maio, chiede di rispettare il contratto e di non far cadere il governo. Matteo Salvini prova a tranquillizzare tutti: "Nessuna crisi di governo e nessuna nostalgia del passato, col buonsenso si risolve tutto".Continua a leggere

Tav - Buffagni : «La crisi? Già aperta». Salvini : «No e nessuna nostalgia» : Non si placa la tensione sulla Tav all'interno del governo. «Sono rimasto molto interdetto», dice Di Maio dopo il muro alzato da Salvini a qualsiasi ipotesi di stop alla Torino-Lione....

Tav - Buffagni (M5s) : "E' chiaro - la crisi è già aperta" |Salvini frena : "Nessuna crisi e nessuna nostalgia del passato" : "Cosa stia succedendo all'interno del governo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni. Di Maio alla Lega: "Ci vuole serietà, quest'opera non sta in piedi dal punto di vista tecnico".