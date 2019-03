Tav | Conte trova il compromesso Bandi sbloccati con la ' dissolvenza'

Il nuovo pungente monologo di Crozza - da Conte : “A metà fra Lina Sotis e Roger Moore” e la Tav : “Urgentissima da 28 anni” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza dedica un monologo pungente alla situazione del governo del nostro paese tra le liti di Salvini e Di Maio “Il maschio Alfa e quello Analfa” e l’esilarante figura del Premier Conte “campione di seduzione e bon ton, a metà fra Lina Sotis e Roger Moore… magari manca sui decreti legge mai sui flut non lo ...

Tav - proposta Conte per la tregua : un sì condizionato ai bandi : ROMA Lo stress test sui due vicepremier continua e inizia a dare i suoi frutti. Di Maio e Salvini si sono spinti ieri sul bordo della crisi, salvo poi frenare dopo aver osservato quanto profondo sia...

Tav - crisi di governo? Tensioni Salvini-Di Maio/ La mossa di Conte : lettera a Telt? : Salvini: "Nessuna crisi di governo. Risolviamo tutto". Così risponde a Di Maio, ma nel governo resta alta la tensione per la Tav

Tav - si allontana la crisi di governo Conte lavora alla soluzione. Eccola : Si vede la luce in fondo al tunnel. E non è il tunnel della Tav Torino-Lione. All'indomani della giornata più difficile per il governo M5S-Lega, quando la parola crisi è stata utilizzata non come improbabile rumor ma come ipotesi concreta, fonti qualificate... Segui su affaritaliani.it

ESCLUSIVA Sen. Leone - M5S - : "Tav? Il Governo reggerà perché ben bilanciato dal premier Conte" : ...lunga può provocare una spaccatura importante in questo Governo? Per quanto riguarda la Tav ritengo che il potenziamento infrastrutturale sia una delle priorità del nostro Paese per la sua economia e ...

Tav. Conte appoggia il M5S e dice 'no' a Salvini. Dubbi sulla convenienza : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera'. E ha sottolineato: 'Ho ...

Giuseppe Conte accoltella Luigi Di Maio sulla Tav? Retroscena : Tav - le parole pesantissime del premier : Non tutto è come sembra? Forse. Si parla di Giuseppe Conte e della sua presa di posizione in conferenza stampa, giovedì, a Palazzo Chigi. Una presa di posizione clamorosamente grillina. Il premier ha detto chiaro e tondo che, a suo parere, "la Tav così com'è non deve essere fatta". parole che a molt

Tav - l'incandescente : Conte si schiera contro. Governo rischia crisi : Il presidente del Consiglio annuncia un approfondimento con Francia e Unione Europea. 'Non sono affatto convinto che questo progetto sia quello di cui l'Italia ha bisogno' dice il premier ma nel ...

Tav - Conte sposa la linea Di Maio. E il governo va verso la crisi : Si chiude con un botta e risposta durissimo la giornata più nera del governo giallo-verde. Con Salvini che in tv insiste a dire che la Tav si farà a tutti i costi e Di Maio che lo definisce «un irresponsabile». Una giornata girata politicamente sulla forte presa di posizione di Conte a sostegno delle ragioni dei grillini. «Ho forti dubbi sulla conv...

Tav - GOVERNO A RISCHIO/ Il no di Conte & Di Maio è un regalo a Berlino : Ieri, in una surreale conferenza stampa, Conte ha detto di essere contrario alla Tav. Il paradosso è che il no di M5s è un clamoroso regalo alla Germania

Il premier Conte boccia la Tav - l'ira di Salvini : governo verso la crisi : Siamo oltre la Tav. Lega e 5Stelle ieri sono passati dalla melina alle cannonate. Da una parte il leader pentastellato, Luigi Di Maio, ha ribadito il no alla Tav e ha chiesto la sospensione dei nuovi...