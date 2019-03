Tav | Centinaio | Non credo che il governo sia a rischio

Centinaio : "Tav non può mettere in crisi il governo" : "Penso che il governo non sia a rischio". Lo afferma il ministro e senatore della Lega, Gian Marco Centinaio , commentando a Tgcom24 la possibile crisi di governo dopo lo scontro sulla Tav tra la Lega ...

Non penso che il governo sia a rischio - dice Centinaio sul caso Tav : "La Tav non può mettere in crisi il governo" "penso che il governo non sia a rischio". Lo ha detto ministro per le politiche agricole, Gian Marco Centinaio, a Tgcom24 commentando la possibile crisi di governo dopo lo scontro tra la Lega e il Movimento 5 Stelle. "Stiamo andando bene con vari progetti e non penso che la Tav possa mettere in crisi un governo. Ormai per gli italiani questa cosa della Tav sembra la diatriba su Mazzola e Rivera o ...

Tav - Centinaio a Tgcom24 : "Il governo non rischia - ma all'Italia servono nuove infrastrutture" : "Cosa stia succedendo all'interno del governo è chiaro: non è che ci sia da aprire una crisi, la crisi è già aperta". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Stefano Buffagni. Di Maio alla Lega: "Ci vuole serietà, quest'opera non sta in piedi dal punto di vista tecnico".

Centinaio : "Chiederò a Conte perché la Tav è congelata" : Il ministro dell'Agricoltura e del Turismo Gian Marco Centinaio questa mattina è stato ospite di Agorà su Raitre e ha parlato di alcuni degli argomenti più scottanti di questo periodo, ossia la Tav (oggi si discute la mozione Lega-M5S) e le proteste dei pastori sardi.Per quanto riguarda la Torino-Lione, su cui Lega e M5S proprio non riescono a trovare un accordo, il leghista Centinaio ha detto:"L'obiettivo è quello di riaprire in cantieri, se ...

Tav - rissa tv tra Mulè e Licheri - Centinaio : "Convinceremo i 5S" : Sulla Tav la Lega del ministro dell"Agricoltura e del Turismo tira dritto: "Stiamo convincendo chi governa con noi che la Tav serve", ha detto Gian Marco Centinaio,"Conte ci dia informazioni sul progetto è assurdo che ci voglia più tempo per andare da Milano a Matera rispetto al Milano-New York". E scoppia la rissa all"interno della trasmissione Agorà di Rai Tre. Scoppia appena esce di scena il responsabile del dicastero ed entrano in studio il ...

Protesta latte - i pastori accettano tre giorni di tregua. Al Tavolo con Centinaio ipotesi accordo a 72 centesimi al litro : Tre giorni di tregua nella mobilitazione dei pastori sardi per non bloccare il conferimento del latte e riprendere a far lavorare i caseifici. Tre giorni nei quali la proposta messa sul tavolo per avere 72 centesimi al litro oggi e arrivare a fine stagione a un euro – anche 1,20 – come chiedono gli allevatori sardi, sarà posta al vaglio del mondo delle campagne. Si chiude così il tavolo di filiera convocato dal ministro Gian Marco ...

Protesta del latte - a Cagliari il Tavolo con Centinaio. Ma le posizioni di pastori e industriali sono ancora distanti : Politica Protesta del latte, i pastori sardi rigettano l'offerta di aumento di 10 cent del governo 'Vediamo cosa riesce a fare il governo, noi con Antonio Tajani ci siamo già mossi, abbiamo parlato ...

Latte - protesta pastori : il Ministro Centinaio “in Sardegna per un importante Tavolo per risolvere l’emergenza” : “Oggi sono impegnato in Sardegna in un importante tavolo con i pastori e gli allevatori sardi, per cercare di risolvere l’emergenza che riguarda la filiera del Latte di pecora e quindi, purtroppo, non posso essere con voi in questa importante ricorrenza in cui sarà presentato il Progetto Alpe, che mi avrebbe sicuramente offerto spunti interessanti di confronto sullo sviluppo, la valorizzazione, la gestione dell’alpeggio, un ...