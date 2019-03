Tagli di capelli corti per la primavera | il pixie | le chiome rasate e il colore baby blond

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Nella prossimaci saranno molti nuovidi. Tutte le proposte arrivano dalle passerelle di moda. Le grandi protagoniste della stagione saranno lecorte, come noteremo anche di seguito, non appena ci soffermeremo su tutte le ultime proposte del momento.Nuovee nuoviper la prossimaUno corto è sempre molto facile da gestire e da portare e sono molte le celebrità che hanno optato per questo look: tra le tante, Cara Delevingne, Sharon Stone e Ursula Corbero. Nei prossimi mesi sarà molto richiesto da tutte le donne il famosocut. La chioma in questione sarà molto corta e riuscirà a far risaltare i lineamenti del volto.Nella prossima stagione non mancherà nemmeno il famosoo a scodella, in stile anni '60, con una frangetta corta o lunga, a seconda delle varie esigenze di ogni ragazza. Anche lesaranno ...

