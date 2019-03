Sulla Tav la crisi non è del governo | è dell' Italia

Sulla Tav non si accettano scugnizzate : In questi primi mesi di vita del governo gialloverde Matteo Salvini e la Lega hanno dovuto ingoiare molti rospi grillini. Parlo di misure che ai leghisti (vecchi e nuovi) e ai loro elettori del nord non sono proprio piaciute. Il cosiddetto decreto dignità, ad esempio, che rende più rigido il mercato

Il governo deraglia Sulla Tav. La crisi è dietro l'angolo : Ormai è diventata una partita a scacchi, con risposte pesate in base alle mosse dell'avversario e viceversa. Il giorno dopo lo scontro durissimo tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, le parti si ...

L'economia globale travolge l'Italia Ma il Salvimaio cincischia Sulla Tav : Mario Draghi l’ha detto chiaramente ieri: “L’Italia è una delle cause principali del rallentamento economico europeo”. Un rallentamento tricolore che dal secondo semestre del 2018 ha cause sia endogene nella domanda interna che Segui su affaritaliani.it

Governo - ultime notizie Sulla Tav | Sky TG24 | : Il vicepremier: "L'opera non sta in piedi. Chi tifa per la Tav vuol far cadere il Governo". E al leader leghista, che aveva rimandato i contatti a lunedì, replica: ci aspetta un weekend di lavoro, da ...

Braccio di ferro Sulla Tav. Salvini : non farò cadere il governo - ma prevalga il buon senso | : Tensione tra Lega e M5s, ma Salvini rassicura: "governo andrà avanti". La Commissione Ue conferma che sta discutendo con l'Italia dopo che Conte si è sbilanciato per il No. Imprese torinesi Sì Tav ...

Salvini-Di Maio - il finto stallo Sulla Tav (che andrà avanti) : Per spiegare il corpo a corpo di queste ore tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte è ricorso all'immagine dello stallo. Ma nel caso Tav non è così perché al di là delle dichiarazioni belligeranti dei due leader di M5s e Lega, la clessidra non è stata fermata...

Luigi Di Maio ricatta Matteo Salvini Sulla Tav : pronto a votare contro sul caso Diciotti : Lo scontro nel governo sulla Tav Torino-Lione è rapidamente degenerato in un clima da ricatto politico tra grillini e leghisti, con il caso Diciotti riemerso pericolosamente a minare la tenuta dell'esecutivo. Solo nelle ultime ore, Matteo Salvini ha ribadito di voler "andare fino in fondo" perché il

Governo ultime notizie : tensione Sulla Tav - lunedì partono i bandi | Sky Tg24 | : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Tav - la doppia relazione di Ponti Sulla Torino-Lione : a Bruxelles dice che l'opera conviene : La realizzazione della Tav Torino-Lione potrebbe essere una delle infrastrutture con effetti occupazionali senza precedenti, riuscendo a creare con tutto il sistema di trasporti europeo almeno 800 mila posti di lavoro. A metterlo nero su bianco in un documento consegnato alla Commissione trasporti d

Governo ultime notizie : tensione Sulla Tav - lunedì partono i bandi - Sky Tg24 - : Il ministro dell'Interno: l'opera non si può fermare, "conto che il buon senso prevalga". E sull'accusa che gli ha mosso Di Maio di essere "irresponsabile", ribatte: "No, sono coerente. E poi Luigi ...

Tav. Conte appoggia il M5S e dice 'no' a Salvini. Dubbi Sulla convenienza : Stiamo dando attuazione al contratto di governo, ci siamo impegnati in un'opera e una discussione prima tecnica e ovviamente politica di ridiscussione integrale dell'opera'. E ha sottolineato: 'Ho ...

Sulla Tav il governo balla : il M5S ingoierà l’ennesimo rospo? : Matteo Salvini visita il cantiere della Tav di Chiomonte in Val Susa lo scorso primo febbraio (foto: Marco Alpozzi/Lapresse) Davvero salterà il governo Sulla Tav? Prima delle elezioni europee, che sarebbero lo spartiacque ideale per una prova di forza della Lega di Salvini sul Movimento 5 Stelle in caduta libera? Difficile dirlo. Certo è che intorno all’alta velocità in val di Susa si sono annodati tutti i compromessi politici di questi dieci ...

Giuseppe Conte accoltella Luigi Di Maio Sulla Tav? Retroscena : Tav - le parole pesantissime del premier : Non tutto è come sembra? Forse. Si parla di Giuseppe Conte e della sua presa di posizione in conferenza stampa, giovedì, a Palazzo Chigi. Una presa di posizione clamorosamente grillina. Il premier ha detto chiaro e tondo che, a suo parere, "la Tav così com'è non deve essere fatta". parole che a molt

Salvini : "Avanti Sulla Tav - basta rinvii ma non faccio saltare il governo" : Il ministro dell'Interno ospite della prima puntata di "Dritto e Rovescio" condotto da Paolo Del Debbio