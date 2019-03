Sulla Tav Conte ha chiesto a Telt di astenersi da bandi che vincolano Italia

agi

(Di sabato 9 marzo 2019) "Ho inviato una lettera alla Telt, società incaricata della realizzazione della Torino - Lione, invitandola ad astenersi, con effetti immediati, da qualsiasi ulteriore attività che possa produrre ulteriori vincoli giuridici ed economici per lo Statono con riguardo aidi gara". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte,questione della Tav."Lavoriamo in piena trasparenza perché non ci lasciamo condizionare dalle pressioni opache di gruppi di potere o comitati di affari. Fino a quando questo Governo sarà in carica, per quanto mi riguarda, sarà così. Sempre"."Preso atto delle posizioni dei due governi vi informiamo che, in assenza di atti giuridicamente rilevanti che comportino istruzioni di segno contrario, abbiamo previsto che il Cda fissato per l'11 marzo 2019 autorizzi la Direzione a pubblicare gli ...

vittoriozucconi : Il barone fa il burino con la brava Fusani. Gli trema il cadreghinio. Conte punta la giornalista: 'Guardi, deve sta… - HuffPostItalia : Sergio Chiamparino sulla Tav: 'La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane' - HuffPostItalia : Giuseppe Conte invia la lettera a Telt, avanti sulla Tav purché si possa tornare indietro -