Sulla Tav avanti senza impegni irreversibili Giuseppe Conte pubblica la lettera a Telt

Bandi Sulla Tav : cosa può succedere ora? Tempi - clausole e rischi che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento

La lettera di Palazzo Chigi Sulla Tav è da repubblica delle Banane - dice Chiamparino : La lettera di Palazzo Chigi a Telt 'è roba degna di repubblica delle Banane: parla esplicitamente di non fare partire i capitolati d'appalto lasciando aperto un piccolo spiraglio, non chiarissimo. ...

Sergio Chiamparino Sulla Tav : "La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane" : La lettera di Palazzo Chigi invita Telt "a non fare i capitolati d'appalto, lasciando aperto uno spiraglio non chiarissimo. Vedremo lunedì". Lo rende noto Sergio Chiamparino, a margine del flash mob delle madamin a favore della Torino-Lione. Il il presidente della Regione Piemonte appare scettico sul compromesso frutto della mediazione di Conte tra le posizioni dei due vicepremier Di Maio e Salvini: "È come se il governo dicesse di ...

Telt e i bandi Sulla Tav : che cosa sono. I tempi - le clausole - i rischi per l'Italia : Entro lunedì 11 marzo il consiglio di amministrazione della Telt, la società paritaria italo-francese incaricata di realizzare la Torino Lione, è chiamato a dare il via libera ai bandi per lavori di ...

La lettera di Palazzo Chigi Sulla Tav è da repubblica delle Banane - dice Chiamparino : La lettera di Palazzo Chigi a Telt "è roba degna di repubblica delle Banane: parla esplicitamente di non fare partire i capitolati d'appalto lasciando aperto un piccolo spiraglio, non chiarissimo. Vedremo lunedì". L'ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino arrivando al flash mob a Torino organizzato dalle madamine del Comitato si Torino va avanti. "E' come se il governo dicesse di far partire le manifestazioni ...

Tregua apparente tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio Sulla Tav : "Nessuna crisi in vista" : Prove di distensione tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio sulla grana Tav. Dopo ore caldissime condite da minacce di "andare fino in fondo" e staccare la spina al governo lanciate dal ministro dell'Intero, ora è lo stesso vicepremier leghista a provare a tendere la mano al suo alleato, con alcune dichiarazioni rilasciate a margine della festa sua festa di compleanno a Milano: "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è ...

Bandi Sulla Tav : che cosa sono. I tempi - le clausole - i rischi per l'Italia : Entro lunedì 11 marzo il consiglio di amministrazione della Telt, la società paritaria italo-francese incaricata di realizzare la Torino Lione, dovrà dare il via libera ai Bandi per lavori di un ...

Salvini assicura che il governo non cadrà Sulla Tav : Roma, 9 mar., askanews, - 'L'Italia ha bisogno di un governo che faccia ancora riforme e assicuri lavoro Quindi sulla Tav mon ci sarà nessuna crisi di governo' anche perchè è ancora possibile 'fare e ...

Bandi Sulla Tav : che cosa sono. I tempi - le clausole e i rischi che corre l’Italia : Un ulteriore ritardo potrebbe far perdere all’Italia i finanziamenti della Ue: Bruxelles è chiamata a decidere entro il 31 marzo. Ma per l’addio definitivo alla Torino - Lione è necessario un voto del parlamento

Giuseppe Conte invia la lettera a Telt - avanti Sulla Tav purché si possa tornare indietro : Una lettera è stata inviata da Palazzo Chigi alla Telt per autorizzare l'approvazione di avvisi per i 2,3 miliardi di lavori del tunnel di base della Tav con la clausola di dissolvenza che sarà motivata dall'avvio della procedura di revisione del trattato italo-francese. Come anticipato ieri dall'Huffpost, è questa la strada che Giuseppe Conte ha deciso di percorrere per trovare una mediazione all'interno del Governo, in ...

Salvini Sulla Tav : nessuna crisi - regaliamo a italiani 5 anni governo : "Noi regaliamo agli italiani 5 anni di governo. Non c'è nessuna crisi in vista. La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani". A dirlo è il vicepremier Matteo Salvini al suo arrivo al pranzo per il suo compleanno organizzato dagli amici della lirica.

Davide Casaleggio esclude una crisi di governo Sulla Tav : Milano, 9 mar., askanews, - 'Non penso che ci sia una crisi di governo'. Così Davide Casaleggio, commentando le tensioni tra M5s e Lega sulla Tav, a margine del Villaggio Rousseau che si apre oggi a ...

Tav - Fico : “Per M5s è una battaglia identitaria”. E Sulla tenuta del governo : “Legislatura saldamente in piedi” : “Non parlo del voto, la questione del voto non sta mai a me dirla, la legislatura è saldamente in piedi, c’è la nostra Carta costituzionale, la nostra Repubblica e semmai avverrà qualcosa la parola passerà sempre al Presidente della Repubblica, non al presidente della Camera”. Così il presidente della Camera, Roberto Fico, a chi gli chiede se, in seguito alla questione Tav, ci sia il rischio di andare al voto. “In ogni ...

Quella Sulla Tav è una battaglia identitaria di M5s - non ideologica' - dice Fico : Il no alla Tav 'non è un atto ideologico', ma una 'battaglia identitaria del Movimento 5 Stelle e quindi ne comprendo bene la durezza': lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, che ha ...