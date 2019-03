Strade bianche 2019 | è ancora festa straniera Vince Alaphilippe

Alaphilippe si prende la Strade bianche 2019. Fuglsang 2° - anche Van Aert sul podio : Alaphilippe si prende la Strade Bianche 2019. Fuglsang 2°, anche Van Aert sul podio La tredicesima edizione della Strade Bianche, la corsa italiana che si svolge nelle campagne toscane della provincia di Siena, è stata vinta dal francese della Deceuninck Quick-Step Julian Alaphilippe, davanti al danese dell’Astana Jabok Fuglsang e al belga della Lotto Jumbo Wout Van Aert. Ennesimo successo del transalpino, che nel suo palmarès può ...

Albo d’oro Strade bianche : Julian Alaphilippe succede a Tiesj Benoot : Julian Alaphilippe ha vinto la Strade Bianche 2019, grande classica con oltre 60 km di sterrato che si districa tra le colline della toscana. Il francese succede così a Tiesj Benoot nell’Albo d’oro. Di seguito l’Albo d’oro delle Strade Bianche con tutti i vincitori della classica toscana. Albo D’ORO Strade Bianche: 2007 Aleksandr Kolobnev (Russia) 2008 Fabian Cancellara (Svizzera) 2009 Thomas Lovkvist ...

Ciclismo - Strade bianche - a Piazza del Campo sbanca la Van Vleuten : Successo per distacco della 36enne olandese Annemiek Van Vleuten nella quinta edizione delle Strade bianche al femminile. La Van Vleuten, iridata della crono e regina del giro rosa in carica, ha ...

