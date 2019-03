Sport : 26/3 Tar su ricorso procuratori : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Si discuterà martedì 26 marzo al Tar del Lazio il ricorso presentato da un gruppo di procuratori Sportivi contro la Presidenza

Sport : 26/3 Tar su ricorso procuratori : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Si discuterà martedì 26 marzo al Tar del Lazio il ricorso presentato da un gruppo di procuratori Sportivi contro la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Coni, con cui si ...

MotoGP Qatar 2019 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport - differita Tv8 : Marc Marquez è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gran premio del Qatar di motociclismo (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8): lo spagnolo della Honda, con il tempo di 1'53«380, ha stabilito il nuovo record della pista. Secondo Maverick Vinales, terzo Jack Miller. Bene le due Ducati, con il quarto tempo di Petrucci e il sesto di Dovizioso. Valentino Rossi (17/o crono, a 1»757 dal campione del ...

Il Barcellona cerca 100 milioni per investire in startup Sportive : Il Barcellona è al lavoro per dare alla luce, nel medio termine, il progetto di un fondo di investimento in startup sportive che sfrutti il mondo blaugrana come banco di prova e laboratorio. Un fondo che – spiega “Palco23” -, alla partenza, dovrebbe essere dotato di 100 milioni di euro, e per il quale il […] L'articolo Il Barcellona cerca 100 milioni per investire in startup sportive è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Esclusiva Gp Qatar (7 - 10 Marzo). In chiaro differita TV8 : Mai così ricca e completa: su Sky parte una nuova stagione di motori, da vivere tutta d’un fiato, con oltre 1.100 ore di Diretta e quasi 300 gare in 9 mesi, circa 70 in più (+30%) rispetto a un anno fa. La forza narrativa e l’occhio curioso del Team Motori Sky Sport, supportati da una tecnologia di altissimo...

UE limita le emissioni da traSporto - WWF : "Si comincia ad affrontare il problema" : L' Unione Europea introduce per la prima volta dei limiti alle emissioni di CO2 dei camion : nel 2030 dovranno essere inferiori del 30% rispetto alle emissioni del 2019. La decisione è il risultato ...

MotoGP - Gli orari del Gran Premio del Qatar su Sky Sport : Alle 17 invece sarà il turno di Jorge Lorenzo , uno speciale dedicato alla recente visita del pilota spagnolo nella redazione di Sky Sport. Torna anche Talent Time che andrà in onda venerdì alle 20.

B Heroes - presenta Mkers : startup di eSports per videogiocatori professionisti : Nonostante il Comitato olimpico internazionale abbia appena definito “prematura” l’inclusione degli eSports nel programma dei Giochi, il fenomeno degli sport elettronici per videogiocatori professionisti è in continua ascesa e punta a orizzonti ancora inesplorati. In Italia c’è addirittura una società, che ha dato vita a una organizzazione che gestisce i campioni di eSports. Si chiama Mkers, ha sede a Milano, e schiera in prima linea Thomas De ...

Sport e Salute - "Dottore - posso portare in bici la mia prostata?" : In conclusione, la bicicletta è un eccellente mezzo di traSporto, ricreazione, allenamento e Sport per milioni di persone. Se non correttamente praticato, può essere fonte di diverse patologie, ...

Una vita in fila : continua ad aumentare attesa agli Sportelli pubblici : fila: bastano quattro lettere ad evocare uno spauracchio che incombe sulla nostra vita quotidiana . Sebbene, infatti, da qualche anno informazioni, chiarimenti, tanti moduli e altrettanti certificati ...

L’app Budget Familiare permette di gestire il bilancio in modo semplice con i grafici e la possibilità di eSportare i dati : Budget Familiare è un'applicazione sviluppata da Seo&WebDesign che permette di gestire il Budget Familiare in modo semplice con grafici e la possibilità di esportare i dati. I grafici a torta e a barre aiutano a controllare l'andamento del bilancio Familiare nel tempo, inoltre l'applicazione permette la creazione di nuove categorie e supporta l'esportazione dei dati in formato Excel oppure CSV. L'articolo L’app Budget Familiare ...

La startup che previene gli infortuni nello Sport : Kristaps Porzingis ha solo 23 anni, è un All Star Nba e sa cos'è un infortunio grave. Il 7 febbraio 2018 sta giocando con i suoi Knicks contro i Milwaukee Bucks quando si rompe il legamento crociato anteriore. Da allora ha cambiato squadra, si è trasferito a Dallas, ma non ha ancora visto il parquet. Unendo l'esperienza personale ai milioni del suo contratto, Porzingis ha deciso di investire in Zone7. È una startup fondata negli Stati Uniti da ...