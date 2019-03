Spedire in Italia online semplice ed economico

laprimapagina

(Di sabato 9 marzo 2019) Nel nostro Paese giornalmente vengono recapitate migliaia di spedizioni. Non arrivano più lettere tradizionali, soppiantate dalla posta elettronica e dalla

BernardPixx : Reddito di cittadinanza, il marocchino leghista in coda per il sussidio: cosa vuol fare con i soldi - mbwManzoni : Primo a prendere il reddito? Marocchino e leghista: cosa vuole fare con i soldi grillini - thepinvkpanther : aspetta... ricapitoliamo.. la DHL mi ha chiesto 800 euro per spedire 5 pacchi dalla Germania all’Italia... OH MA PE… -