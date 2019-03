SpaceX e la nuova era del volo umano | un passo rivoluzionario sulla strada che porterà

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) Si è conclusa con un tuffo nell’Oceano Atlantico la missione della prima navicella spaziale privata per il trasportoda e verso la Stazione spaziale internazionale. Il primato spetta ae alla sua Crew Dragon, il nuovo veicolo destinato ben presto ad affiancare la Soyuz nel servizio di taxi per l’orbita bassa. La capsula fa parte – insieme alla Cst-100 Starliner di Boeing – del Crew Commercial Program, un programma della Nasa che ha l’obiettivo di restituire agli Stati uniti l’autonomia nella capacità di trasportare uomini nello spazio, otto anni dopo l’uscita di scena dello Space Shuttle.Dopo aver ricevuto il nulla osta dalla Nasa per il primosenza equipaggio – riporta Global Science – la Crew Dragon è partita alla volta della stazione orbitante lo scorso 2 marzo, dalla piattaforma di lancio di Cape Canaveral per mezzo del vettore Falcon 9. A bordo ...

