Sollevamento pesi | Mondiali Youth 2019 | al Vietnam i primi ori della rassegna | vince Do

(Di sabato 9 marzo 2019) Vanno alle prime medaglie d’oro deidi, grazie al successo di Do Tu Tung nella prova dei 49 chilogrammi maschili, al termine di una gara dominata su ogni fronte.Già nella prova di strappo, infatti, dopo un tentativo riuscito a 85 kg, il classe 2004 aumenta massa fino ai 95 kg, totalizzando il nuovo record mondiale di categoria, battendo di un chilogrammo il precedente primato standardizzato. Seconda piazza per il turco Mustafa Erdogan, che di due in due si spinge fino a 82 kg, con il podio completato da Florin Krupla, in rappresentanzaRomania, capace di aprire a 79 kg, non riuscendo a migliorarsi.Anche nello strappo ilita appare una spanna sopra tutti gli altri, battendo con 117 kg il record del mondo, spingendosi poi fino a quota 125 kg. Con il risultato in cassaforte l’asiatico rinuncia al terzo ...

