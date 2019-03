oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) In vista di un raduno in programma dal 24 al 27, il manager della Nazionale italiana Enrico Obletter ha convocato 17 atlete per quanto riguarda il gruppo delle senior e 20 per l’Under 19 (anche se, a dire il vero, due nomi coincidono, quelli di Elisa Princic e Alessandra Rotondo). Di seguito l’elenco delleITALIAChiara Bassi Valeria Bettinsoli Laura Bigatton Lisa Ann Birocci Priscilla Brandi Ilaria Cacciamani Greta Cecchetti Lara Cecchetti Marta Gasparotto Giulia Longhi Fabrizia Marrone Alice Nicolini Luna Oliveti Erika Piancastelli Elisa Princic Alessandra Rotondo Laura VignaITALIA UNDER 19 Gaia Benvenuti Sara Camisasca Flavia Carletti Sara Cianfriglia Alessia Colonna Francesca Cumero Martina Di Matteo Sofia Fabbian Silvia Gerbella Noemi Giacometti Chiara Marazzi Alessia Melegari Maya Milano Arianna Nicolini Elisa Princic Alessandra ...

OA_Sport : #Softball, le convocate dell'Italia per uno stage a fine marzo a Saronno. Presenti sia la Nazionale maggiore che qu… -