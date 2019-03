Skeleton femminile | Mondiali 2019 | Tina Hermann d’oro nella tripletta tedesca a Whistler

oasport

(Di sabato 9 marzo 2019) Un podio tutto a tinte teutoniche. Un vero e proprio dominio, praticamente dall’inizio alla fine. Non c’è mai stata storiagara dedicata alloalneidi. In terra canadese arriva il trionfo, secondomanifestazione iridata dopo quello del 2016, perGrandissima gara per la 27enne nativa di Colonia, che nelle prime tre run è riuscita a timbrare il miglior parziale: pura gestione nell’ultima per chiudere con il crono conclusivo di 3:33.03. Dopo Igls 2016 arriva dunque. Battuta la detentrice dell’oro Jacqueline Loelling: l’argento è meritatissimo per la giovaneche spesso disputa gara pari alla connazionale e si arrende per 38 centesimi. A completare il podio c’è l’altraSophia Greibel, staccata però di 1”17.top-5 troviamo la sorpresa ceca ...

