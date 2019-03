Siena | vanno a fare una gita al lago ma perdono l’orientamento | ritrovati dopo diverse ore

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) I due ragazzi, entrambi maggiorenni, un italiano di Marciano della Chiana (Ar) e un tedesco in vacanza in Toscana, erano usciti ieri pomeriggio con i loro cani perunaattorno aldi Calcione, al confine tra le province died Arezzo. Il loro intento era quello di girare intorno al, ma sono stati costretti dalla conformazione del terreno ad allontanarsi dalle rive dele ad entrare nei boschi che lo circondano. In quel momento i due hanno perso l’orientamento e hanno preso a percorrere i lunghi sentieri boschivi per oltre cinque chilometri.Quando hanno compreso di aver perso il riferimento delhanno provato a chiedere soccorso coi telefoni cellulari, fortunatamente agganciando al linea senza però riuscire a dare indicazioni precise sulla loro posizione. Uno dei due è riuscito a mettersi in contatto con la madre, questa a sua volta ha contattato ...

