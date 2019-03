Sì alla Tav anche se cade il governo

A Torino l'eventualità dell'addio alla linea con Lione fa felici i No tav e riporta in piazza le 'madamine' : una giornata frenetica quella di Torino che guarda da qui la prova di forza del governo sul tav. tra chi si organizza e pensa a mobilitazioni e serrate e chi tifa per un no senza se e senza ma ai ...

Tajani : "Se dicono no alla Tav - Forza Italia chiederà referendum" : Il governo gialloverde non sa da che parte andare. Se da una parte, Matteo Salvini e la Lega giudicano la Tav necessaria per il Paese, dall'altra Luigi Di Maio e grillini la vedono come una iattura. ...

Più vicino a Bruxelles grazie alla Tav : C'è qualcosa di molto più grande intorno alla diatriba di governo tra la Lega e il Movimento cinquestelle sulla tav. Qualcosa di europeo. E non solo perché la linea dell'alta velocità tra Torino e Lione fa parte della piattaforma di finanziamento europea 'Connecting Europe facility' (Cef) sui progetti infrastrutturali del continente. C'è invece qualcosa di molto politico: il sì alla Tav apre a Matteo ...

Tav - Di Maio : «Sorpreso dalla Lega». Buffagni : «La crisi? È già aperta» : Non si placa la tensione sulla Tav all'interno del governo. «Sono rimasto molto interdetto», dice Di Maio dopo il muro alzato da Salvini a qualsiasi ipotesi di stop alla Torino-Lione....

Addio Tav? Di Maio guarda alla Cina e alla nuova via della Seta : Il presidente cinese Xi visiterà Roma il 22 marzo è fonti vicine al dossier spiegano come un importante memorandum possa...

Tav - Di Maio : «Sorpreso dalla Lega». Buffagni : «La crisi? È già aperta» : Non si placa la tensione sulla Tav all'interno del governo. «Sono rimasto molto interdetto», dice Di Maio dopo il muro alzato da Salvini a qualsiasi ipotesi di stop alla Torino-Lione....

Caos Tav - Di Maio : «Interdetto dalla Lega che ha messo in discussione il governo» : Il vicepremier: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

Tav - Salvini : 'Ok alla revisione - ma l'opera va fatta'. Di Maio : 'Non decide da solo' : Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. "Nel contratto c'è la revisione dell'opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all'Europa e alla Francia. ...

Tav - Di Maio : «Interdetto dalla Lega : Il vicepremier in conferenza stampa: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

Tav - Di Maio : «Io interdetto dalla Lega che ha messo in discussione il governo» : Il vicepremier in conferenza stampa: «Ci vuole serietà. Non è questione di chi vince, non è una sfida, devono vincere gli italiani»

Tav - si allontana la crisi di governo Conte lavora alla soluzione. Eccola : Si vede la luce in fondo al tunnel. E non è il tunnel della Tav Torino-Lione. All'indomani della giornata più difficile per il governo M5S-Lega, quando la parola crisi è stata utilizzata non come improbabile rumor ma come ipotesi concreta, fonti qualificate... Segui su affaritaliani.it

Tav - studio segreto Ue la promuove : è firmato anche dalla società di Ponti : Uno studio segreto Ue di 116 pagine che promuove la Tav ed è firmato dalla società di Ponti, il presidente della Commissione che in Italia ha bocciato di fatto il progetto dell’Alta velocità Torino Lione. Del documento riservato ha dato notizia ieri sera il TG di LA7...

Siri : "Il no alla Tav costa tre miliardi di euro" : Salvini non strumentalizza questa vicenda dal punto di vista della convenienza politica. 'Il vicepremier lavora per l'interesse e lo sviluppo del Paese, pensa agli investimenti e alla necessità di ...

Sulla Tav il governo balla : il M5S ingoierà l’ennesimo rospo? : Matteo Salvini visita il cantiere della Tav di Chiomonte in Val Susa lo scorso primo febbraio (foto: Marco Alpozzi/Lapresse) Davvero salterà il governo Sulla Tav? Prima delle elezioni europee, che sarebbero lo spartiacque ideale per una prova di forza della Lega di Salvini sul Movimento 5 Stelle in caduta libera? Difficile dirlo. Certo è che intorno all’alta velocità in val di Susa si sono annodati tutti i compromessi politici di questi dieci ...