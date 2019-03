Short track | Mondiali 2019 | tutti gli italiani in gara oggi 9 marzo Programma | orari e

Mondiali Short track - avvio positivo per gli azzurri a Sofia : In Bulgaria, nella prima giornata della rassegna iridata, bene gli azzurri nelle distanze singole: en plein di Martina Valcepina, avanti su 500, 1000 e 1500. Dotti e Mascitto ok su 1000 e 1500, Confortola passa il turno dei 1000 Ottima partenza per l’Italia ai Mondiali di Short Track di scena in Bulgaria. Nella prima delle tre giornate in programma, quella dedicata ai primi turni di qualificazione sulle distanze singole, i quattro ...

Short track - Mondiali 2019 : prima giornata positiva per Martina Valcepina. Ottime indicazioni anche da Mascitto e Dotti : Si è chiusa la prima giornata ai Mondiali di Short track a Sofia. Un venerdì particolarmente positivo per Martina Valcepina, che ha firmato una bella tripletta nelle batterie odierne. La valtellinese si è qualificata in tutte e tre le distanze, dando subito la sensazione di essere in ottima forma. Valcepina era particolarmente attesa nei 500 metri dopo le tre vittorie consecutive in Coppa del Mondo e non ha deluso le aspettative, vincendo una ...

LIVE Short track - Mondiali 2019 in DIRETTA : Valcepina e gli azzurri in grande spolvero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali di Short track a Sofia. Un venerdì dedicato completamente alle batterie e ai quarti di finale di 500, 1000 e 15000 metri sia in campo femminile che in quello maschile. In casa Italia c'è grande attesa soprattutto per l'esordio di Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata.

LIVE Short track - Mondiali 2019 in DIRETTA : 8 marzo - Valcepina - Mascitto e Dotti accedono alle semifinali dei 1500 metri

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 8 marzo : Mondiali biathlon e Short track - gigante femminile di alpino. Che venerdì! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, venerdì 8 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata d’apertura del secondo weekend di gare del mese. OA ...

LIVE Short track - Mondiali 2019 in DIRETTA : 8 marzo - subito in pista Martina Valcepina

Short track - Mondiali 2019 : tutti gli italiani in gara oggi (8 marzo). Programma - orari e tv : Da quest’oggi fino al 10 marzo, sull’anello di ghiaccio di Sofia (Bulgaria), la stagione 2018-2019 dello Short track andrà in archivio con l’appuntamento clou: i Mondiali 2019. Una rassegna iridata tanto attesa dagli atleti, molti dei quali hanno finalizzato la loro preparazione per questo evento. L’Italia, orfana di Arianna Fontana che ha annunciato che non sarà al via di questi campionati nonostante abbia ripreso la sua ...

Mondiali di Short track – Tutto pronto a Sofia : Valcepina punta di diamante della squadra azzurra : Italia impegnata da domani in Bulgaria ai Mondiali di Short Track che chiudono la stagione. Grande attenzione alle staffette ma sopratTutto a Martina Valcepina, la punta di diamante della squadra azzurra Attesa alle stelle a Sofia, in Bulgaria, per l’appuntamento più atteso della stagione di Short Track. Da domanivanno infatti in scena i Mondiali 2019, l’evento che chiude questa annata di grande spettacolo ed intense emozioni. ...

Short track - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara. Martina Valcepina lotta per l’oro nei 500 metri : Domani cominciano a Sofia i Mondiali 2019 di Short track. Andiamo ad analizzare chi sono i favoriti gara per gara in questa rassegna iridata. 500m Donne: per la vittoria dovrebbe essere un discorso tutto europeo e soprattutto è la gara più attesa dall’Italia. Martina Valcepina pattinerà per la medaglia d’oro, visto che si presenta sul ghiaccio bulgaro dopo aver vinto le ultime tre gare di Coppa del Mondo (una a Dresda e due a ...

Short track - Calendario Mondiali 2019 : le date e gli orari delle gare. Come vederle in tv e streaming : Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di Short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. In casa Italia c’è grande attesa soprattutto per Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della ...

Short track - Mondiali 2019 : le speranze di medaglia dell’Italia. Tutto su Martina Valcepina - staffetta femminile outsider : I Mondiali di Short track sono ormai alle porte e da venerdì sul ghiaccio di Sofia si comincerà a pattinare per mettersi al collo una medaglia mondiale. In casa Italia c’è grande attesa sopratTutto per Martina Valcepina, che si prepara alla definitiva consacrazione nella rassegna iridata. La valtellinese è senza alcun dubbio la punta di diamante della squadra azzurra ed è anche la principale carta da medaglia per l’Italia in quel di ...

Short track - Mondiali 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Martina Valcepina la stella che punta all’oro : Dall’8 al 10 marzo a Sofia si disputeranno i Mondiali 2019 di Short track. C’è grande attesa per la squadra azzurra, che punta ad essere protagonista nella rassegna iridata dopo un ottimo finale di stagione in Coppa del Mondo. Questa l’analisi dei convocati azzurri. DONNE Martina Valcepina: è la punta di diamante della squadra azzurra. E’ reduce da un periodo magico, culminato con le due vittorie consecutive in Coppa del ...

Short track - Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dall’8 al 10 marzo, sull’anello di ghiaccio di Sofia (Bulgaria), la stagione 2018-2019 dello Short track andrà in archivio con l’appuntamento clou: i Mondiali 2019. Una rassegna iridata tanto attesa dagli atleti, molti dei quali hanno finalizzato la loro preparazione per questo evento. L’Italia, orfana di Arianna Fontana che ha annunciato che non sarà al via di questi campionati nonostante abbia ripreso la sua ...