Sgominata la baby-gang di Acilia Roma | tre minorenni in arresto

Milano - Sgominata la baby gang della movida : 14 arresti : Era ormai da un pò di tempo che una numerosa baby gang intimoriva e terrorizzava i coetanei che stazionavano nella zona di Arco della Pace, a Milano. La banda che finora aveva agito indisturbata, costituita da 14 giovani tra cui ben 9 minori (i componenti hanno tutti un'età compresa tra i 15 ed i 22 anni, ndr) è stata sgominata dai carabinieri. I malviventi sono finiti tutti in manette, accusati a vario titolo di lesioni personali e rapina ...

Como - violenze e rapine : Sgominata baby gang con misure restrittive per 17 minorenni : Erano riusciti a seminare il terrore in città, soprattutto tra i coetanei. Per ben 40 volte, dallo scorso luglio fino ad ottobre, avevano realizzato i loro colpi a Como e in provincia: piccoli furti, ricettazioni, rapine ed estorsioni. Si trattava di una vera e propria baby gang, che era arrivata a contare una ventina di membri, alcuni dei quali addirittura sotto i 14 anni e quindi non perseguibili. Comunque la Procura per i minorenni di Milano ...

Como - rapine ed estorsioni : Sgominata baby gang. Diciassette indagati - cinque in carcere. Coinvolti anche minori di 14 anni : Avevano colpito almeno 40 volte in quattro mesi a Como e nei paesi vicini. rapine, estorsioni, furti, ricettazioni. Una vera e propria baby-gang, composta da una ventina di persone, alcune minori di 14 anni e quindi non imputabili. Così in 17 sono finiti indagati dalla Procura per i minorenni di Milano che ha chiesto e ottenuto misure cautelari per tutti: in 5 sono finiti in carcere, 7 sono stati affidati a una comunità e altri sette sono ...