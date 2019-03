SFERA EBBASTA Non ho mai detto che drogarsi è giusto!

Strage di Corinaldo - SFERA EBBASTA nel mirino. "Stia zitto" : Pesaro, 9 marzo 2019 - Lui si sfoga su Instagram, i genitori delle vittime si ribellano: « Stia zitto ». Al centro della polemica c'è Sfera Ebbasta , il trapper finito nella bufera per la Strage di ...

SFERA EBBASTA : "Il mio nome viene infangato. Mai incitato giovani a drogarsi" : Dopo mesi di polemiche intorno a lui e alla sua musica, Sfera Ebbasta ha preso la parola via social e si è detto stanco di vedere il suo nome accostato al problema della droga . Dopo la tragedia di ...

SFERA EBBASTA si difende e sbotta : “Ridicolo puntare il dito contro di me” : Il trapper Sfera Ebbasta ha risposto alle critiche che ormai da mesi lo assillano Lo hanno massacrato per mesi e mesi, dopo la tragedia della discoteca di Corinaldo, e successivamente anche rifiutato a The Voice of Italy. Dopo le parole del vincitore di X Factor, Anastasio, Sfera Ebbasta ha voluto difendersi e lo ha fatto […] L'articolo Sfera Ebbasta si difende e sbotta: “Ridicolo puntare il dito contro di me” proviene da ...

Anastasio contro SFERA Ebbasta? Il rapper di X Factor fa chiarezza dopo la polemica : Anastasio contro Sfera Ebbasta? L’intervista al vincitore di X Factor fa discutere Oggi è stata pubblicata un’intervista di Anastasio su Corriere.it e alcune sue dichiarazioni su Sfera Ebbasta hanno fatto esplodere la polemica. Nell’intervista, pubblicata questa mattina, è stato chiesto al rapper di X Factor se quando dice “Tuo figlio idolatra un idiota che parla […] L'articolo Anastasio contro Sfera Ebbasta? Il ...

Striscia scopre la Purple Drank : nel mirino SFERA EBBASTA - Capo Plaza - Izi e altri : Striscia La Notizia, dopo la lunga campagna mediatica messa in atto contro Achille Lauro, iniziata durante il Festival di Sanremo e proseguita per diverse settimane, è tornata a scagliarsi contro alcuni esponenti del rap italiano. Anche in questo caso l'attenzione del popolare programma Mediaset si è focalizzata sul rapporto tra droga e rap italiano, proprio come era avvenuto nell'ambito della campagna mediatica condotta contro Achille Lauro, il ...

Anastasio : «I trapper come SFERA Ebbasta? Che mancanza totale di spessore...» : «Il genitore deve fare il genitore, non l'amico»; «L'iperstimolazione di una metropoli anestetizza, la noia di una cittadina di provincia sollecita la ricerca»; «I tatuaggi li fanno solo quelli in ...

The Voice - le alternative a SFERA Ebbasta? Arisa - Ventura - Carla Bruni : The Voice of Italy: grandi indiscrezioni sul nome del quarto giudice del programma Grandi indiscrezioni stanno interessando nelle ultime ore la prossima edizione The Voice of Italy. Secondo Davide Maggio, infatti, sono stati fatti altri nomi, che vanno ad affiancarsi a quello di Arisa, come papabile quarto coach. Solo ieri era uscita l’indiscrezione secondo cui […] L'articolo The Voice, le alternative a Sfera Ebbasta? Arisa, Ventura, ...

Dischi d’oro e di platino per la musica italiana : da Ultimo a Marco Mengoni e SFERA EBBASTA - tutti i premiati : Dischi d'oro e di platino tra singoli e album della musica italiana. Il brano vincitore del Festival di Sanremo 2019, Soldi di Mahmood, riceve il disco di platino digitale per le 50.000 copie realizzate tra vendite ed ascolti in streaming. Disco di platino anche per Marco Mengoni, Negramaro e Francesco De Gregori, grazie ad alcuni singoli rilasciati non proprio di recente. Marco Mengoni ha ottenuto la certificazione platino per il brano Ad ...

Pagelle TV della Settimana (18-24/02/2019). Promosso Non Mentire. Bocciati Bisio e l’esclusione di SFERA EBBASTA da The Voice : Elettra Lamborghini e Sfera Ebbasta Promossi 9 a Olivia Colman e Rami Malek, entrambi vincitori di un Oscar rispettivamente per La Favorita e per Bohemian Rhapsody. Dalle serie tv al cinema, i migliori attori degli Oscar 2019 arrivano già da una consacrazione catodica. Ed è singolare che mentre le star hollywoodiane ormai non disdegnano più la televisione, al cinema sono stati proprio i televisivi a primeggiare. 8 a Non Mentire. La strada verso ...