Settimana Mondiale del Glaucoma | visite gratuite dal 10 al 16 Marzo

Settimana Mondiale del Cervello - conosci il neurologo. Ecco cosa fare per tutelarlo al meglio : Tra le demenze, la forma più comune è l'Alzheimer con cui sono chiamati a convivere 40 milioni di persone nel mondo. Sono circa 6 milioni, invece, le persone che ogni anno muoiono a causa di un Ictus ...

Motomondiale - GP Qatar 2019 : il calendario del fine Settimana. Programma - orari e tv : L’inizio del Motomondiale 2019 è ormai alle porte, infatti a partire da venerdì 8 marzo si tornerà in pista per l’esordio stagionale a Losail, in Qatar, mentre domenica 10 marzo si disputerà la prima gara dell’anno per le classi MotoGP, Moto2 e Moto3. Si preannuncia un primo weekend molto spettacolare ed intenso, con un tracciato che ha sempre regalato corse ricche di sorpassi e molto tirate fino agli ultimi giri anche nella ...

Rally Messico - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Il calendario del fine Settimana : Da giovedì 7 a domenica 10 marzo il Mondiale Rally 2019 si trasferisce in Sud America per il Rally del Messico 2019, terza tappa della stagione dopo le gare a Montecarlo e in Svezia. Prosegue la sfida iridata tra l’estone Ott Tanak, vincitore dell’ultima prova e leader della classifica generale, il francese Sebastien Ogier, sei volte campione del mondo WRC e trionfatore nel prologo di Montecarlo, ed il belga Thierry Neuville, secondo ...

Giornata Mondiale del Rene : a Marzo in tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle malattie renali” : In occasione della Giornata Mondiale del Rene che quest’anno si celebrerà il 14 Marzo 2019, la Società Italiana di Nefrologia (SIN) d’intesa con la Fondazione Italiana del Rene Onlus (FIR) organizzano in tutta Italia la “Settimana della prevenzione sulle malattie renali“. Dall’11 al 17 Marzo prossimi nelle piazze delle più importanti città Italiane e nelle scuole secondarie superiori che hanno aderito ...

Ritorna dall'11 al 17 marzo 2019 la Settimana Mondiale del cervello : ... la Settimana del cervello è il frutto di un enorme coordinamento internazionale cui partecipano le società neuro-scientifiche di tutto il mondo e a cui la Società Italiana di Neurologia aderisce fin ...

Basket - dopo la coppa il Mondiale; Sacchetti : ''Sarebbe una Settimana da Dio'' : VARESE - Vinta la coppa Italia - la terza personale e prima per Cremona - Meo Sacchetti ha poco tempo per festeggiare. Lui che è anche ct della Nazionale ha un altro traguardo da tagliare, conquistare ...

Rally Svezia - Mondiale 2019 : programma - orari e tv. Calendario e date del fine Settimana : Dopo lo spettacolare esordio stagionale in quel di Montecarlo, il Mondiale Rally si trasferisce in Svezia per la seconda tappa del Calendario, in programma dal 14 al 17 febbraio. 316.80 chilometri contro il cronometro distribuiti su 19 prove speciali (incluso lo shakedown) decreteranno l’ordine d’arrivo della 67esima edizione del Rally di Svezia, uno degli appuntamenti da non perdere nel Calendario motoristico internazionale. I ...