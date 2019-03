Serie C | 30^ giornata | diretta live

calcioweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) RISULTATI– Si torna in campo per il campionato diC, la stagione è entrata ormai nella fase decisiva. Il turno prende il via con il Gruppo A, match davanti al pubblico amico per l’Entella contro il Pontedera, trasferta invece per il Novara che dovrà vedersela con l’Arezzo, la Juventus 23 contro l’Albissola. Sempre più avvincente anche il Girone B, l’Albinoleffe alla ricerca di punti per la salvezza contro Il Teramo, il Monza non ha intenzione di fermarsi, big match tra Triestina e Pordenone. Nel Gruppo C la Reggina alla ricerca del riscatto contro la Paganese, il Trapani affronta la Casertana, la Juve Stabia cerca punti promozione contro la Cavese.RisultatiC Gruppo AArzachena-Pro Patria 0-0 Carrarese-Alessandria 0-0 Entella-Pontedera 0-0 Gozzano-Olbia 0-0 Pisa-Lucchese 0-0 Arezzo-Novara (9/03 ore ...

SkySport : '#Davide, storia di un capitano' Lunedì 4 marzo Alle 00:00, 11:00 e 13:00 su Sky Sport 24 Alle 16:00 su Sky Sport U… - Dalla_SerieA : Diretta Chievo Verona-Milan or - vcrispino : @CarloCalenda @SiamoEuropei Della serie con 30 Mila lire il mio falegname la faceva meglio! -