Serie B 2019 | Cittadella-Pescara | Spezia-Padova Dove vederle

Tennis - WTA Indian Wells 2019 : i risultati del secondo turno della parte bassa del tabellone. Saltano molte teste di Serie : Si è completato nella notte italiana il secondo turno della parte bassa del tabellone femminile del torneo WTA Premier Mandatory di Indian Wells: nel classico tabellone a 96 con 32 teste di serie esentate dal primo turno sono finalmente entrate in gioco le Tenniste più quotate. Sul cemento outdoor californiano però molte giocatrici favorite sulla carta sono cadute. La wild card statunitense Jennifer Brady ad esempio elimina in tre set la quotata ...

Novità Netflix marzo 2019 : migliori Serie tv da vedere : Per trama e per protagonisti, le più interessanti serie tv Netflix di marzo sono piuttosto maschili. In After Life Ricky Gervais è un fresco vedovo prima pronto a suicidarsi per amore e poi deciso a vivere ancora e a lungo per 'punire il mondo'. In modo pestifero, si intende. In Turn Up, Idris Elba è un dj che stenta a 'mettere la testa a posto', fino a quando non si trova a fare da balia a una ragazzina difficile, figlia di uno dei suoi più ...

Basket femminile - 21a giornata Serie A1 2019 : Venezia accoglie Sesto San Giovanni per la rivincita - Schio attende Broni e spera nel sorpasso : Archiviata la spettacolare rassegna delle Final Eight della Coppa Italia, riprende domenica 10 marzo con la 21a giornata il campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. La 20a giornata, che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso fine settimana, sarà in realtà recuperata a fine marzo e chiuderà di fatto la regular season. Restano infatti soltanto tre partite alla conclusione della prima parte della stagione, al termine delle quali sarà ...

Hockey pista - Serie A1 2019 : Lodi e Forte dei Marmi in trasferta nel turno infrasettimanale : Dopo la Coppa Italia, torna la Serie A1 di Hockey su pista 2019, per un campionato che sarà però molto diviso, e che sostanzialmente salterà un turno. La 22esima giornata, infatti, si disputerà quasi interamente sabato 19 marzo, mentre martedì 12 si giocherà la 23esima tornata stagionale. A spiccare sarà come al solito il duello a distanza tra Lodi e Forte dei Marmi, le due grandi deluse della Coppa Italia, che affronteranno rispettivamente ...

Juventus-Udinese 4-1 - Serie A 2019 : bianconeri trascinati da Kean - friulani annichiliti : Da questo momento per la Juventus inizia ufficialmente la missione “rimonta” in vista del match di martedì contro l’Atletico Madrid, con in palio il passaggio del turno ai quarti di Champions League, dopo il pesante 0-2 incassato all’andata al Wanda Metropolitano. Questa sera all’Allianz Stadium la formazione di mister Max Allegri ha disposto a piacimento dell’Udinese con il punteggio di 4-1 nonostante una ...

Tuffi - World Series Pechino 2019 : la Cina domina nella prima giornata : Un monologo cinese nella prima giornata della seconda tappa delle World Series 2019 a Pechino. I padroni di casa hanno dominato, conquistando la vittoria nelle prove di sincro sia dal trampolino sia dalla piattaforma, bissando con le quattro coppie le vittorie ottenute una settimana fa a Sagamihara. Vittoria molto agevole nella prova del sincro femminile dai tre metri per la coppia formata da Shi Tingmao e Wang Han, che hanno totalizzato un ...

Triathlon - World Series Abu Dhabi 2019 : vittorie per Mario Mola e Katie Zaferes. Top 20 per le azzurre : Si sono appena concluse ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, le prove individuali delle World Series di Triathlon, che prevedevano lo snodarsi della frazione di ciclismo sul circuito di Formula 1. Le gare odierne, su distanza sprint, sono state vinte dall’iberico Mario Mola, campione mondiale in carica, e dalla statunitense Katie Zaferes. Terminano rispettivamente 17ma e 18ma Annamaria Mazzetti e Verena Steinhauser tra le donne, mentre ...

Basket - Serie A 2019 - 21a giornata : Avellino-Varese match clou - Cantù-Bologna per un pezzo di storia cestistica italiana e non solo : La ventunesima giornata giunge in un momento della stagione quasi decisivo per alcune squadre, tra Europa, lotta per le prime quattro posizioni, battaglia per i playoff e tentativi di uscire dalla zona retrocessione. Sullo sfondo, oltre alle vicende del campo, se ne muovono anche altre lontano dal parquet: andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede e cosa può accadere in questo weekend. ALMA TRIESTE-VL PESARO (Sabato 9 marzo, ore ...

Volley femminile - Serie A1 2019. 23ma giornata : Conegliano a Cuneo per il sigillo sul primo posto. Impegni duri per Novara e Scandicci : Trasferta che può valere il primo posto finale nella regular season per l’Imoco Conegliano, capolista della serie A1 con 6 punti di vantaggio su Novara e a cui potrebbe bastare un successo da qui alla fine della stagione regolare per conquistare il primo posto. Le venete saranno di scena sul campo della Bosca San Bernardo Cuneo, squadra in piena lotta per la conquista di un posto nei play-off: le piemontesi sono attualmente ottave con 5 ...

Fantacalcio 2019 : le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A : Fantacalcio 2019: le probabili formazioni della 27a giornata di Serie A Questa sera con Juventus-Udinese si apre la 27a giornata della Serie A 2018/2019, che si chiuderà lunedì notte con Roma-Empoli, match d’esordio per il neo allenatore giallorosso Claudio Ranieri. Altro turno molto interessante, con il big match di giornata che sarà Fiorentina-Lazio, in programma domenica alle ore 20:30. In programma anche un fondamentale scontro ...

Dacia a Ginevra con la Serie speciale Techroad 2019 : Dacia ha scelto il Salone di Ginevra 2019 per presentare la serie speciale Techroad, un’edizione trasversale sui modelli Duster, Sandero, Logan MCV, Lodgy e Dokke. La serie speciale Techroad (o Ultimate a seconda del Paese) si rinnova con un look più dinamico, nuovi colori metallizzati rossi e grigi e adotta inserti rossi sia all’esterno (linee […] L'articolo Dacia a Ginevra con la serie speciale Techroad 2019 sembra essere il ...

30a giornata Serie C Girone C 2018-2019 : i pronostici - Magazine Pragma : ... senza la presenza del pubblico, per alcuni danni alla copertura della Tribuna Siringo, decisione presa due giorni fa dopo la verifica della commissione di sicurezza per sport e spettacoli. Il ...

Pronostici Serie A - 8-9-10-11 Marzo 2019 : Consigli Scommesse 27^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 27^ Giornata che si giocherà i giorni 8-9-10-11 Marzo 2019.Venerdi 8 Marzo 2019, anche la Serie A aprirà le danze della 27^ Giornata con l’anticipo fra Juventus e Udinese. I padroni di casa come al solito, si trovano in testa alla classifica ben distanti dalle inseguitrici.Si fa ancora più accanita ora la lotta alla Champions League viste le recenti sconfitte di Inter e Roma, ...

Bce - nuova Serie di aste T-Ltro da settembre 2019 a marzo 2021. Draghi : tassi fermi fino a fine 2019 : Per Draghi, tuttavia, non c'è il rischio che l'economia dell'eurozona diventi troppo dipendente dagli stimoli della politica monetaria. «Stiamo parlando di un'economia che rallenta ma che è ancora in ...