Serie A Genoa | Prandelli | «Molto arrabbiati | pensavamo di vincere»

Serie A : Parma-Genoa 1-0 : ROMA, 9 MAR - Parma batte Genoa 1-0, 0-0, nell'anticipo odierno della 27/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Ha deciso il match il gol di un ex, Kucka, al 33' della ripresa.

Calcio - Serie A : anticipo Parma-Genoa 1-0 : 19.55 Kucka 'man of the match' nel Parma che stende 1-0 il Genoa al Tardini.Entrambe le squadre 'serene' a centro classifica Ritmi blandi in un 1°tempo brutto e soporifero.Gli ospiti ci provano con Criscito (tiro centrale) e Bessa (sinistro largo), l'unica vera chance è per i ducali al 38': controllo in area e girata di Inglese fuori di poco.Ripresa.Grifone pericoloso con Sanabria (63') e Lerager (67'),ma a segnare è il Parma dopo un vero ping ...

Serie A - 27^ giornata in diretta : i risultati live e la classifica aggiornata - il Parma affronta il Genoa : 1/31 Alessandro Tocco/LaPresse LaPres ...

Diretta Serie A Parma-Genoa : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Tardini'. formazioni ufficiali Parma-Genoa PARMA , 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; ...

Probabili Formazioni Parma – Genoa - Serie A 09/03/2019 : Probabili Formazioni Parma – Genoa, Serie A 09/03/2019Anticipo delle 18:00 per Parma e Genoa, in una partita che può determinare, quasi con certezza, la salvezza di una delle due squadre in caso di vittoria.Parma – D’Avers recupera Bastoni e Scozzarella, che torneranno titolari. In porta ci sarà Sepe, mentre in difesa Bruno Alves, Iacoponi e Gagliolo completeranno il pacchetto arretrato. Spazio a centrocampo per Kucka e ...

Calendario Serie A oggi - gli anticipi di sabato 9 marzo : Parma-Genoa e Chievo-Milan. Orari - programma - tv e streaming : Due sono gli anticipi che si disputeranno oggi in Serie A: il primo, quello del pomeriggio, riguarda Parma e Genoa, il secondo, quello della sera, Chievo e Milan. Entrambi sono valevoli per il 27° turno del massimo campionato. Parma e Genoa si trovano appaiati al 12° posto con 30 punti, benché con combinazioni differenti di risultati, mentre il Chievo ha la necessità di dover recuperare punti, visto che si trova all’ultimo posto con 10 ...

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali. La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, ...

Serie A Genoa - Lapadula e Mazzitelli sono rientrati in gruppo : GENOVA - Seduta mattutina di allenamento per il Genoa , in vista della trasferta di Parma . Il programma svolto oggi dalla squadra di Prandelli , dopo i torelli di riattivazione, si è snodato su ...

Video/ Genoa Frosinone - 0-0 - : gli highlights della partita - Serie A - 26giornata - : Video Genoa Frosinone, risultato finale 0-0,: gli highlights della partita giocata al Marassi nella 26giornata di Serie A. Pareggio inutile per Prandelli.

Serie A Genoa - Prandelli : «Ci abbiamo provato fino alla fine» : Genoa-FROSINONE 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A Serie A Genoa Frosinone Prandelli Tutte le notizie di Genoa insertAd, 'native',; , function, ,{ const daznConf = { "www\.

Serie A Genoa - Prandelli : «Avremmo dovuto vincere» : Genoa-FROSINONE 0-0: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54103966', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Genoa/2019/03/03-54103966/Serie_a_Genoa_...

Serie A - Genoa bloccato in casa dal Frosinone : 0-0 : Il Genoa non riesce a sfondare il muro alzato dal Frosinone e a "Marassi" viene bloccato sul pareggio a reti bianche. Uno 0-0 che serve a poco a entrambe le squadre, anche se i laziali, rimasti in ...

Serie A - Genoa-Frosinone 0-0. Grifone - un'occasione persa : Solo 0-0 per il Genoa. Oltre 56' minuti di superiorità numerica non bastano alla squadra di Prandelli per battere il Frosinone al Ferraris, al termine di un match combattuto, ma povero di chiare ...

Risultati Serie A – Udinese - vittoria e ‘Pussetto’ verso la salvezza : pari Genoa - Quagliarella stende la Spal : L’Udinese vince la sfida salvezza contro il Bologna grazie al gol decisivo di Pussetto, pari fra Genoa e Frosinone, la doppietta di Quagliarella stende la Spal: i Risultati della 26ª Giornata di Serie A Dopo il tris con il quale i Torino ha steso il Chievo nel lunch match, la 26ª Giornata di Serie A prosegue con un tris di match dai verdetti davvero interessanti. In zona salvezza importante il successo dell’Udinese sul Bologna. Friulani ...