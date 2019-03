Serie A Cagliari | Maran | «Ora punti pesanti in trasferta»

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Col Cagliari ci giochiamo tanto» : Bologna - " La testa conta più delle gambe. Dobbiamo imparare a resistere agli urti, vanno affrontati meglio i momenti di difficoltà, in cui spesso prendiamo gol " . Il tecnico del Bologna , Sinisa ...

Serie A Cagliari - Birsa e Despodov regolarmente in gruppo : Cagliari - Seduta mattutina per il Cagliari , in vista della gara con il Bologna . Dopo l'attivazione, il gruppo è stato impegnato in una Serie di esercizi di tecnica a coppie. La sessione di lavoro è ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

Serie A Cagliari - Thereau e Cacciatore in gruppo : Cagliari - I rossoblù hanno ripreso gli allenamenti questo pomeriggio al Centro Sportivo di Asseminello in vista della sfida di domenica sul campo del Bologna . Può sorridere Maran dopo il rientro in ...

Giudice Sportivo Serie A : Juve - Roma e Cagliari decimate! : Giudice Sportivo //Squalificati // Serie A 2018-2019// Come ogni martedì (almeno per le giornate canoniche) sono usciti i bollettini del Giudice Sportivo. Nello specifico quelli relativi alla 26^ giornata di campionato (7a di ritorno), che vede squalificati per il prossimo weekend ben quindici giocatori.Ad uscirne con le ossa rotte sono la Roma, la Juventus ed il Cagliari.Questa volta è stata una carneficina di rossi, sei, di cui quattro ...

Video/ Cagliari-Inter - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 26giornata - : Video Cagliari Inter, 2-1,: highlights e gol della partita di Serie A, i nerazzurri cadono nell'anticipo della 26giornata.

Serie A - all'Inter non basta Lautaro : i nerazzurri affondano a Cagliari : Impresa del Cagliari alla Sardegna Arena: Ceppitelli e Pavoletti stendono l Inter e regalano ai rossobl una vittoria da ricordare. E che vale mezza salvezza. Male, malissimo i nerazzurri: pareggiano ...

Serie A - gol di Cagliari-Inter 2-1 : il video degli highlights : Il Cagliari batte l'Inter nell'antcipo del venerdì della 26giornata di Serie A Cagliari-Inter 2-1: la cronaca della partita I padroni di casa passano in vantaggio al 31': pallone in area su calcio ...

Serie A Cagliari - Maran : «Gara perfetta - prestazione da ricordare» : Cagliari-INTER 2-1: NUMERI E STATISTICHE La cronaca Classifica Serie A getReactions, '54017183', 'http://www.corrieredellosport.it/news/calcio/Serie-a/Cagliari/2019/03/01-54017183/Serie_a_Cagliari_...

Calcio : Serie a. l'inter cade a cagliari - battuta 2-1 / foto : cagliari - Il cagliari batte l'inter per 2-1 nell'anticipo della ventiseiesima giornata di serie A. Alla Sardegna Arena decidono le reti di...

VIDEO Cagliari-Inter 2-1 - Highlights e sintesi Serie A. Che beffa per i nerazzurri : Un primo tempo da dimenticare. Dopo la beffa di Firenze, altra trasferta amara per l’Inter che ora vede addirittura a rischio la zona Champions League. Nell’anticipo della ventiseiesima giornata del campionato di Serie A di calcio infatti i nerazzurri escono addirittura sconfitti a Cagliari, con i padroni di casa rossoblu che si impongono per 2-1. Prima Ceppitelli, poi Pavoletti, nel mezzo l’inutile pareggio di Lautaro ...

Anticipo Serie A - Cagliari-Inter 2-1 : 22.27 L'Inter cade a Cagliari nell'Anticipo. Gara molto vivace.Occasioni per Ionita, Perisic e Pavoletti. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo arrivano i gol. Al 31' sblocca Ceppitelli di testa sulla punizione di Cigarini. Handanovic salva su Joao Pedro. Pari Inter al 38' con la testata di Lautaro su cross di Nainggolan.Sardi di nuovo avanti al 43' con la stoccata di Pavoletti servito da Srna.L'Inter spinge nella ripresa.Grandi parate di ...

Diretta Serie A Cagliari-Inter : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match della 'Sardegna Arena'. formazioni ufficiali Cagliari-Inter CAGLIARI, 4-3-1-2, : Cragno; Srna, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Faragò, Cigarini, ...