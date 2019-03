huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) La lettera di Palazzo Chigi invita Telt "a non fare i capitolati d'appalto, lasciando aperto uno spiraglio non chiarissimo. Vedremo lunedì". Lo rende noto, a margine del flash mobmadamin a favore della Torino-Lione. Il il presidente della Regione Piemonte appare scettico sul compromesso frutto della mediazione ditra le posizioni dei due vicepremier Di Maio e Salvini: "È come se il governo dicesse di far partire le manifestazioni d'interesse, sapendo già che i capitolati d'appalto non saranno mai affidati - aggiunge - una roba dabanane"."Il governo sembra intenzionato a bloccare" i lavori - ha proseguito in un video postato su facebook - Quindi se i bandi "non partono lunedì, senza condizioni o spade di damocle, se non partono vuol dire che l'opera non si fa più o viene messa fortemente a ...

pdnetwork : “Dalla #Lega solo chiacchiere. Basta con i No o si va a sbattere” Intervista a Sergio Chiamparino @SergioChiampa su… - HuffPostItalia : Sergio Chiamparino sulla Tav: 'La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane' - mrcllznn : RT @HuffPostItalia: Sergio Chiamparino sulla Tav: 'La soluzione di Conte è da Repubblica delle banane' -