Sei Nazioni femminile 2019 | Irlanda-Francia 17-47 Le transalpine scavalcano l’Italia | ma

Classifica Sei Nazioni Rugby femminile 2019 : calendario - date - risultati e punti. Italia terza - scavalcata dalla Francia : Partirà oggi, venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby a livello femminile. Tre sfide casalinghe e due in trasferta per la Nazionale Italiana che va a caccia del podio. Si comincia con la sfida a domicilio in terra scozzese. Andiamo a scoprire il calendario con tutti i risultati e la Classifica del Sei Nazioni al femminile. risultati E Classifica SEI Nazioni femminile 2019 Prima giornata Irlanda v ...

Sei Nazioni 2019 - l'Italia dopo la sconfitta con l'Inghilterra : l'obiettivo è resistere : resistere, resistere, resistere…non si può far altro, quando ci sono di mezzo due categorie diverse. Un peso massimo contro un peso gallo, un combattimento impossibile. Il peso gallo può anche tirare ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Inghilterra-Italia 57-14 - le pagelle degli azzurri. Morisi tra i migliore - si salva capitan Parisse : Un epilogo piuttosto scontato: l’Inghilterra di rabbia e di classe torna in corsa per la vittoria del torneo. Nel quarto turno del Sei Nazioni 2019 di Rugby i padroni di casa si impongono nettamente in quel di Twickenham: battuta per 57-14 l’Italia di Conor O’Shea che difficilmente è riuscita ad opporre resistenza. Andiamo a rivivere il match con le pagelle degli azzurri. Jayden Hayward, voto 5: l’estremo azzurro si ...

VIDEO Inghilterra-Italia 57-14 - Sei Nazioni rugby : highlights - sintesi e mete. Azzurri travolti a Twickenham : L’Italia è stata travolta per 57-14 dall’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Non c’è mai stata partita a Twickenham dove gli Azzurri hanno comunque segnato due mete subendone ben nove dal XV della Rosa, quarta sconfitta consecutiva per la nostra Nazionale che purtroppo ha avuto anche la matematica certezze del Cucchiaio di Legno. Di seguito il VIDEO con gli highlights di ...

Classifica Sei Nazioni Rugby 2019 : calendario - date - risultati e punti. Galles e Inghilterra in lotta per il trofeo : Partirà venerdì 1 febbraio e si concluderà sabato 16 marzo il Sei Nazioni di Rugby. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta: l’Italia farà visita alla Scozia nella prima giornata, poi riceverà il Galles. Dopo il riposo, gara in casa con l’Irlanda, a seguire, dopo un’altra settimana di riposo, partita fuori casa, questa volta in Inghilterra. Chiusura del torneo contro la Francia nella quinta giornata, ancora in ...

Sei Nazioni 2019 - Inghilterra-Italia 57-14 : azzurri travolti a Twickenham - il Cucchiaio di Legno è matematico : L’Italia è stata travolta dall’Inghilterra nel match valido per la quarta giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby, la nostra Nazionale cercava la clamorosa impresa a Twickenham ma non c’è stato nulla da fare nel tempio della palla ovale. Gli azzurri sono rimasti in partita per poco più di dieci minuti poi sono crollati sotto i colpi dei padroni di casa che si sono imposti per 57-14: la corazzata rimane ancora in corsa per la ...

'Sei Nazioni' : Inghilterra-Italia 57-14 : 19.35 Quarta sconfitta in quattro partite per l'Italia al '6 Nazioni'. A Twickenham l'Inghilterra vince 57-14 con 8 mete (contro le due degli azzurri). L'immediato pareggio di Allan alla meta di apertura di George illude la squadra di O'Shea che si trova sul 7-7 al 12'. Però lo strapotere fisico dei 'bianchi' fa presto a emergere: mete di May, Tuilagi e Shields, tutte trasformate da Farrell,che trasforma pure un piazzato. All'intervallo ...