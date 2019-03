Sea Watch | i pm indagano sul ritardo per lo sbarco

Olanda - ora è bufera sulla Sea Watch : "Processiamo i comandanti" : In Olanda è bufera poltica sulla Sea Watch. La nave umanitaria battente bandiera olandese si trova nel porto di Marsiglia per alcuni interventi di manutenzione. Per il momento l'Aja non ha ancora dato il semaforo veerde per un ritorno in mare del natante e nei Paesi Bassi esplode la polemica. I Popolari hanno infatti chiesto un prcedimento contro i comandanti della nave per "traffico di esseri umani". Di fatto la posizione del del Partito ...

Sea Watch "cavalca" la piazza : "A metà a marzo già in mare" : La manifestazione di Milano contro le politiche del governo sul fronte immigrazione ha visto sfilare per le strade della città anche alcuni esponenti delle ong che in queste settimane hanno avuto uno ...

Migranti - Linardi (Sea Watch) : “Nave è in cantiere - ma contiamo di tornare in mare a metà marzo” : “Sea Watch è in cantiere ma contiamo di tornare in mare a metà marzo“. Giorgia Linardi, portavoce per l’Italia della Sea Watch, lo ha confermato nonostante le difficoltà burocratiche incontrate dalla nave, che ora si trova a Marsiglia per manutenzione, dopo aver lasciato Catania la settimana scorsa. “Stiamo bene, ma così non si può andare avanti” ha aggiunto al convegno ‘Migrare è umano’ a Milano. Sea ...

Sea Watch : nuovi guai per la Ong - attivisti multati a Malta : Ancora una volta si torna a parlare dello scontro tra una Ong e un Paese europeo. Il clima in Europa non è dei più favorevoli, complice l'insediamento al ministero dell'Interno italiano di Matteo Salvini, ma anche di un' Europa sempre più populista e con governi, quali quello ungherese e austriaco, che di certo non stendono un tappeto rosso alle organizzazioni che si occupano del recupero dei migranti nelle acque del Mediterraneo. Il Times of ...

Caso Sea Watch - i documenti del Viminale che ‘scagionano’ Matteo Salvini : documenti ufficiali del Viminale dimostrerebbero che Salvini non avrebbe mai dato l’ordine di chiudere il porto alla Sea Watch3, che trasportava 47 migranti. Secondo le carte ufficiali il ministro non avrebbe vietato lo sbarco dei minorenni dalla nave quando quest'ultima è stata tenuta alla fonda a Siracusa.Continua a leggere

Sea Watch può lasciare Catania. Ong : “Bloccati per 21 giorni - ma era tutto in regola” : Sea Watch3 è adesso diretta al porto di Marsiglia. Dopo 21 giorni, 5 ispezioni, per complessive 80 ore, la nave ha finalmente lasciato il porto di Catania. "A governi che si concentrano sulla conta dei bulloni a bordo della nostra nave, chiederei di occuparsi con serietà dell'emergenza umanitaria in Libia e delle morti nel Mediterraneo'', ha detto al portavoce Giorgia Linardi.Continua a leggere

La Sea Watch 3 può partire verso Marsiglia - dovrà adeguarsi alle normative : La nave Sea Watch 3 della ong tedesca Sea Watch può lasciare il porto di Catania e prendere il mare verso Marsiglia. Lo ha deciso la Guardia Costiera di Catania, che ha ritenuto "terminati gli accertamenti di sicurezza ed a seguito di contatti intercorsi da parte del Comando generale con lo Stato di bandiera" (l'Olanda). Lo fa sapere la Guardia Costiera ricordando che il 31 gennaio e l'1 febbraio scorsi la Sea Watch era stata ispezionata da ...

La Sea Watch ora lascia Catania E la nave fa rotta su Marsiglia : La Sea Watch torna in mare. La nave umanitaria ha lasciato definitivamente il porto di Catania e adesso è diretta a Marsiglia. Ad annunciarlo è la Capitaneria di porto. La nave nel porto francese sarà sottoposta a nuovi lavori che andranno a completare l'adeguamento del natante alla normative. La Capitaneria ha dunque ritenuto conclusi tutti gli accertamenti sulla nave. L'imbarcazione tra il 31 gennaio e l'1 febbraio scorso era stata sottoposta ...

