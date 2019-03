Scuola - Bussetti : ‘Sono il più grande datore di lavoro d’Italia : bisogna rimettere in gioco tutti’ : Il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista a ‘Panorama’, all’interno della quale ha parlato della sua attività nel dicastero di Viale Trastevere. ‘Ora io sono il più grande datore di lavoro d’Italia – ha affermato l’esponente della Lega Nord – Un milione e duecentomila dipendenti’. ‘Sono il più grande datore di lavoro ...

Scuola - concorsi e reclutamento docenti ultime notizie : Bussetti parla di ‘valorizzare l’esperienza’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al noto quotidiano economico ‘Italia Oggi’, all’interno della quale ha parlato di diversi argomenti, tra i quali la questione riguardante l’autonomia differenziata, il precariato, il TFA sostegno e il numero chiuso per l’accesso a Medicina. A proposito del precariato, è stato fatto presente al ministro che l’emendamento che ...

Ministro Bussetti : di storia - a Scuola - ce n’è già troppo poca : Foto Lapresse – Matteo Corner Il Ministro Bussetti ha risposto ieri alla senatrice a vita Liliana Segre, che si è fatta portavoce, nelle ultime settimane, della protesta contro l’eliminazione della traccia di storia dalla prima prova dell’esame di maturità. Con una lettera aperta, l’ex professore di ginnastica e dirigente dell’ufficio scolastico regionale, ha sottolineato come la proposta di cambiamento non riguardi l’eliminazione della ...

Concorsi Scuola e assunzioni docenti ultime notizie : le parole del ministro Bussetti : Nel corso di un suo intervento in un question time alla Camera dei Deputati, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, ha parlato della nuova misura di anticipo pensionistico messa a punto dal Governo Conte, vale a dire Quota 100, le cui domande, per quanto riguarda il personale scolastico, vanno inviate entro domani, giovedì 28 febbraio. scuola, domande per Quota 100: ‘Numero consistente che però non preoccupa’ Sino ad ora, ...

Bussetti non deve scuse a nessuno : ‘Esiste solo una Scuola - fiducia nei docenti’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha risposto ad alcune interrogazioni parlamentari rivoltegli alla Camera dei Deputati. In modo particolare, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha fornito dei chiarimenti in merito alle sue dichiarazioni rilasciate ad Afragola relative alle differenze tra le scuole del Nord e quelle del Sud. Come senz’altro ricorderete, alcune frasi come ‘Vi dovete impegnare forte, impegno, ...

Scuola - diplomati magistrale ultime notizie : Bussetti ‘Questione risolta’ : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, ha rilasciato un’intervista al quotidiano ‘La Sicilia’, all’interno della quale ha trattato diversi argomenti sia di carattere scolastico che più strettamente politico. Bussetti: ‘Abbiamo messo in salvo aumenti stipendi insegnanti’ In merito alle più importanti problematiche, il titolare del dicastero di Viale Trastevere ha dichiarato: ‘Sin dal mio ...

Scuola - Bussetti e l’inchiesta de l’Espresso : la ‘patata bollente’ passa nelle mani del premier Conte : Vi abbiamo parlato, la scorsa settimana, dell’inchiesta condotta dal settimanale L’Espresso sulle spese sostenute nei primi sei mesi di mandato dal ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, e sugli incarichi ministeriali affidati a persone legate alla sua sfera di conoscenze, sia personali che di partito. Bussetti e l’inchiesta de L’Espresso: interrogazione parlamentare al premier Conte Un’inchiesta che ha ...

Scuola - TFA sostegno : Bussetti firma decreto e torna a parlare dei docenti : In un’intervista rilasciata a ‘Quotidiano Nazionale’, il ministro dell’istruzione, Marco Bussetti, torna a parlare del ruolo degli insegnanti nella Scuola pubblica italiana: il titolare del dicastero di Viale Trastevere è stato duramente criticato, nei giorni scorsi, in merito alle dichiarazioni sulle scuole del Sud. Bussetti ha parlato dell’argomento ‘inclusione’, sottolineando come la Scuola italiana ...

“Bimbo di colore troppo brutto da vedere” - maestro sospeso. Bussetti : “Scuola luogo inclusione” : Un maestro supplente di una scuola elementare di Foligno avrebbe costretto un bambino di colore a girarsi verso la finestra e avrebbe detto agli altri bambini che era "troppo brutto per essere guardato in viso". La vicenda e' stata segnalata da un genitore su Facebook attraverso un post, che e' stato subito rimosso, ma si trova gia' nelle mani dei legali. Un episodio simile si sarebbe ripetuto anche nei confronti della sorellina del bambino, in ...

Scuola - PD contro Bussetti ‘ministro inadeguato e con idee folli’ : Nei giorni scorsi, il Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato duramente criticato per alcune dichiarazioni riguardanti i docenti del Sud: quella sua frase ‘Vi dovete impegnare forte, ci vuole lavoro e sacrificio’ per evidenziare il gap con le scuole del Nord non è affatto piaciuta. Bussetti nella bufera per le recenti dichiarazioni rilasciate ai media Successivamente sono arrivate le scuse da parte del titolare del ...

Confasi Scuola chiede incontro al Ministro Bussetti : Il sindacato Confasi Scuola, chiede un incontro con il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti. Sul tappeto la vertenza dei docenti e personale ATA

Scuola - ministro Bussetti nella bufera : ‘viaggi missione a casa sua’ con i soldi pubblici - l’inchiesta de l’Espresso : Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, è stato protagonista nei giorni scorsi di una feroce polemica scatenatasi da alcune dichiarazioni rilasciate in occasione di una sua visita ad Afragola: come ricorderete, il titolare del dicastero di Viale Trastevere rispose stizzito a una domanda relativa al ‘gap’ tra le scuole del nord e del sud. ‘Vi dovete impegnare forte’ rispose Bussetti, aggiungendo alla parola ...

Bussetti e l'attacco al Sud - l'ira di Lapia - M5S - : 'Ministro basta demagogia - cambiamo la Scuola' : 'Parole inaccetabili quelle del ministro Bussetti, soprattutto perché pronunciate da chi dovrebbe rappresentare l'unità d'Italia'. Monta ancora la polemica nel M5S per l'uscita del titolare della ...

Scuola/ Differenze Nord-Sud - su prof e soldi ha ragione Bussetti : La boutade del ministro Bussetti sulle scuole del sud che non hanno bisogno di soldi ma di più impegno contiene alcune verità ed alcuni errori