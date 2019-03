Scozia-Galles | Sei Nazioni 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Sei Nazioni femminile 2019 - Scozia-Galles 15-17. Le ospiti vincono all’ultimo secondo : Nella prima gara della quarta giornata del Sei Nazioni femminile di rugby il Galles espugna il campo della Scozia per 15-17 imponendosi in una gara a lungo in equilibrio e che fino a pochi minuti dal termine era sul 10-10. Con questa vittoria il Galles sale a quota 6 ma l’Italia diviene irraggiungibile: il terzo posto sarà affare (a distanza) tra le azzurre e l’Irlanda nelle ultime due giornate. La Scozia grazie al bonus difensivo ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : domani in campo Francia-Scozia e Galles-Inghilterra. Si decide la regina del torneo? : Delineata la classifica dopo le prime due giornate, il Sei Nazioni si è concesso una settimana di riposo, ma ora è pronto a ripartire: la terza giornata è fissata tra domani, sabato 23, e domenica 24 febbraio. Ad aprire i confronti, domani saranno Francia-Scozia, alle ore 15.15, e Galles-Inghilterra, alle ore 17.45. Gli azzurri scenderanno in campo invece domenica 24 a Roma alle ore 16.00 contro l’Irlanda. Le gare saranno trasmesse in ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Inghilterra e Galles per la fuga - riscatto Irlanda? La Scozia crede nel successo : Siamo giunti alla seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby, che darà una fisionomia più netta alla classifica e potrebbe escludere un’altra contendente al successo finale, dopo quanto visto nei primi match. Sarà l’occasione della riscossa per Irlanda, Francia ed Italia, o continuerà la fuga a tre di Scozia, Inghilterra e Galles? Scozia-Irlanda Se il successo all’esordio degli scozzesi era prevedibile contro l’Italia, lo ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : Italia-Galles. Serve un miracolo - ripartire dal finale di partita con la Scozia : Inutile dirlo, Serve un miracolo per riuscire a portare a casa punti: secondo appuntamento per quanto riguarda il Sei Nazioni di Rugby 2019, torna in campo la Nazionale italiana che va in scena nella propria casa, lo Stadio Olimpico di Roma. Per la prima volta in stagione gli azzurri saranno impegnati davanti al pubblico amico: l’obiettivo è quello di provare a farlo esaltare, anche se l’avversario è di quelli durissimi. Domani nella ...

Italia-Galles - Sei Nazioni Rugby 2019 : la formazione degli azzurri. Il XV varato da O’Shea : due cambi rispetto alla gara in Scozia : Conor O’Shea ha scelto i quindici titolari e le otto riserve per la seconda giornata del Sei Nazioni che gli azzurri giocheranno contro il Galles sabato 9 febbraio alle ore 17.45. A Roma ci saranno due cambi rispetto alla formazione scesa in campo in Scozia all’esordio: Edoardo Padovani e Nicola Quaglio sostituiranno gli influenzati Tommaso Castello ed Andrea Lovotti. Di seguito il XV ufficiale dell’Italia per la seconda ...