Sciopero Mondiale per il Futuro – 15 Marzo 2019

retemeteoamatori

(Di sabato 9 marzo 2019) Il 15vi sarà loper il, per fare appello per una politica climatica più ambiziosa a livello globale, europeo e nazionale.Gli scienziati ci hanno già dato diversi campanelli di allarme, (IPCC) Il Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, prevede che, se continuiamo al ritmo attuale e superiamo di 1,5°C l’aumento di temperatura media globale rispetto al periodo pre-industriale, vari feedback loops (meccanismi irreversibili, come ad esempio lo scioglimento del permafrost) entreranno in azione provocando un improvviso aumento della temperatura.A quel punto la situazione sarebbe totalmente fuori controllo e nessun intervento umano sarà più possibile. Per evitare questo rischio concreto, dobbiamo dimezzare le emissioni globali di CO2 entro il 2030 e azzerarle al 2050.Nel recente Accordo di Parigi della Cop21, 3 anni fa, ...

Retedellereti : RT @FirenzeLav: Sciopero Mondiale per il Clima! Firenze #ClimateStrike - LilithZulli : RT @cgilnazionale: #FridaysForFuture la #Cgil c’è e aderisce allo Sciopero Mondiale per il Futuro del #15marzo Scendiamo in piazza tutti i… - valentini_fra : RT @cgilnazionale: #FridaysForFuture la #Cgil c’è e aderisce allo Sciopero Mondiale per il Futuro del #15marzo Scendiamo in piazza tutti i… -