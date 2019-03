Sci | Kristoffersen vince il gigante e Hirscher la coppa del mondo

Sci - CdM : Kristoffersen vince il Gigante a Kranjska Gora - Coppa a Hirscher : Il campione del mondo norvegese Henrik Kristoffersen in 2.26.63 ha vinto lo slalom Gigante di cdm a Kranjska Gora. Secondo - per lui è il primo podio in carriera - il suo connazionale Rasmus ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : Kristoffersen maestoso vincitore - Hirscher rinvia la festa : Henrik Kristoffersen ha vinto il Gigante di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Il 24enne norvegese aveva timbrato il miglior tempo nella prima manche e nella seconda è riuscito a controllare la situazione, ottenendo così il secondo successo stagionale nel massimo circuito itinerante. Il Campione del Mondo sta attraversando un eccezionale momento di forma e ha meritato ampiamente di salire sul gradino più alto ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : a Kranjska Gora si ripropone il duello Hirscher-Kristoffersen : Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino tornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di Kranjska Gora, dove in programma ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica). Sarà l’ennesima occasione per il duello infinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel gigante mondiale di Are e in quello di ...

Sci - Kristoffersen vince il gigante di Bansko davanti a Hirscher : La coppa del mondo uomini torna ora in Scandinavia, a Kvitfjell, in Norvegia. Da venerdì a domenica prossimi sono in programma due discese e un SuperG: torna in gara Dominik Paris.

Sci alpino - Kristoffersen non dà scampo a Hirscher nel gigante di Bansko : l’austriaco si consola con la Coppa di specialità : Coppa del mondo a Bansko, Kristoffersen batte ancora Hirscher in gigante: all’austriaco va la Coppa di specialità. Tonetti miglior azzurro: 14° Henrik Kristoffersen non aveva mai vinto in Coppa del mondo in questa stagione, eppure ad Are aveva conquistato l’oro mondiale in gigante. Nove giorni dopo legittima quel risultato in un certo senso sorprendente, battendo ancora Marcel Hirscher a Bansko: soli 4 centesimi separano i due ...

