Sci di fondo | Universiadi 2019 | l’Italia conquista il bronzo con la staffetta femminile

LIVE Sci di fondo - 50 km Oslo 2019 in DIRETTA : Francesco De Fabiani nel gruppo di testa! : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km a tecnica classica maschile di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Il Tempio di Holmenkollen è pronto ad accogliere 45 uomini pronti ad affrontare la fatica più lunga di questa Coppa del Mondo, ma anche la più celebrata, e senz’altro quella che più va a mescolarsi con la festa popolare che le gira intorno. Tutti i migliori hanno deciso di prendere il via: ...

LIVE Sci di fondo - 50 km Oslo 2019 in DIRETTA : norvegesi favoriti - De Fabiani ci prova nel Tempio di Holmenkollen : Buon mattino, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 50 km a tecnica classica maschile di Oslo, valevole per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019. Il Tempio di Holmenkollen è pronto ad accogliere 45 uomini pronti ad affrontare la fatica più lunga di questa Coppa del Mondo, ma anche la più celebrata, e senz’altro quella che più va a mescolarsi con la festa popolare che le gira intorno. Tutti i migliori hanno deciso di prendere il via: ...

Sci di fondo oggi - 50 km Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Si disputerà domani la leggendaria 50 km di Oslo, che fa parte del circuito della Coppa del Mondo di sci di fondo 2018-2019, ma che in realtà può vantare una sorta di storia propria, scollegata da qualsiasi altro discorso. Holmenkollen, infatti, è sostanzialmente il tempio dello sci di fondo mondiale, e la 50 km è, oltre che un evento sportivo di primaria importanza, anche un fenomeno conclamato di costume in Norvegia, tant’è che sul ...

FILA Scivola in fondo al mercato di Piazza Affari : Retrocede molto il principale produttore di matite , che esibisce una variazione percentuale negativa del 2,12%. L'andamento di FILA nella settimana, rispetto al FTSE Italia Mid Cap , rileva una ...

Regione : Sport e Turismo. Lama Mocogno - Mo - dall'8 al 10 marzo ospiterà i campionati italiani di Sci di fondo Under 14 e la Coppa Italia Sportful ... : Lo Sport e, in particolare, i grandi eventi-ha proseguito l'assessore- sono un potente veicolo di promozione del territorio in chiave turistica. Di qui il nostro impegno per ospitare nel 2019 ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo con dieci ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. medagliere Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Brown-Forman Scivola in fondo al mercato di New York : Ribasso scomposto per Brown-Forman , che esibisce una perdita secca del 5,11% sui valori precedenti. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello dello S&...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al settimo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci di fondo - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo con dieci ori - Italia quarta con Pellegrino e De Fabiani : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere delle gare inerenti lo sci di fondo della rassegna iridata. medagliere Mondiali DI SCI DI fondo SEEFELD ...

Belen Rodriguez - altro affondo di Roberto Cavalli : nuove Scintille : Belen Rodriguez, altro affondo di Roberto Cavalli sulla modella: lo stilista di nuovo contro l’argentina Roberto Cavalli continua a pungolare Belen Rodriguez. L’affermato stilista è tornato alla carica contro la modella argentina nelle scorse ore. Campo di battaglia naturalmente il terreno social, più precisamente Instagram. Dunque, dopo che poco più di venti giorni fa Cavalli […] L'articolo Belen Rodriguez, altro affondo di ...

Belen Rodriguez - altro affondo di Roberto Cavalli : altre Scintille : Belen Rodriguez, altro affondo di Roberto Cavalli sulla modella: lo stilista di nuovo contro l’argentina Roberto Cavalli continua a pungolare Belen Rodriguez. L’affermato stilista è tornato alla carica contro la modella argentina nelle scorse ore. Campo di battaglia naturalmente il terreno social, più precisamente Instagram. Dunque, dopo che poco più di venti giorni fa Cavalli […] L'articolo Belen Rodriguez, altro affondo di ...

Sci di fondo - arrestato Johannes Duerr : le sue dichiarazioni hanno scatenato il blitz antidoping a Seefeld : Il 31enne è stato tratto in arresto ad Innsbruck perchè coinvolto in un’organizzazione criminale dedita al doping ematico Il fondista austriaco Johannes Duerr è stato arrestato a Innsbruck nell’ambito delle indagini delle autorità tedesche e austriache su un’organizzazione criminale dedita al doping ematico. Il 31enne Duerr era stato condannato per uso di Epo ai Giochi olimpici invernali di Sochi. Proprio dalle sue ...

La polizia austriaca ha arrestato un altro Sciatore di fondo per doping : La polizia austriaca ha arrestato martedì un altro sciatore di fondo accusato di doping. A fine febbraio, altre 9 persone – tra cui 5 sciatori – erano state arrestate in Austria e in Germania nell’ambito di una grande inchiesta sul