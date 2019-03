Sci alpino | Slalom Spindleruv Mlyn 2019 | orario d’inizio e come vederlo in tv I

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino tornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di Kranjska Gora, dove oggi in programma c’è un Gigante. Sarà l’ennesima occasione per il duello infinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel Gigante mondiale di Are e in quello di Bansko, mentre ...

Sci alpino oggi (9 marzo) : programma - orari e tv delle gare a Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora : Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 tra Spindleruv Mlyn, per quanto riguarda le donne, e Kranjska Gora per gli uomini. Sulle nevi della Repubblica Ceca, infatti, è previsto uno slalom per il Circo Bianco al femminile, mentre in Slovenia sarà di scena l’ultimo gigante maschile che anticipa le finali di Soldeu della prossima settimana. Atleti ed atlete, quindi, saranno impegnati nelle ultime gare della ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris primo nel SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 - diretta e classifica in tempo reale Sci alpino femminile : 1ª manche ore 10.30 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom speciale Spindleruv Mlyn 2019 Cerna Svaty Petr, trentunesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2018-2019

LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 - diretta e classifica in tempo reale Sci alpino maschile : 1ª manche ore 09.30 : diretta Slalom gigante Kranjska Gora, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE Slalom gigante Kranjska Gora 2019 Podkoren 3, trentatreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019

Sci alpino - Slalom femminile Spindleruv Mlyn 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo la vittoria di questa mattina della slovacca Petra Vlhova nel gigante, domani sarà la volta dello Slalom sulla pista di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si tratterà dell’ultima occasione per le specialiste dei pali stretti, prima della tappa conclusiva rappresentata dalle Finali di Soldeu, Andorra, del prossimo weekend. Per Vlhova si presenta, dunque, l’opportunità di ...

Sci alpino - Gigante Splindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova in trionfo - Federica Brignone quarta. Shiffrin vede la Coppa : Petra Vlhova ha vinto il Gigante di Splindleruv Mlyn, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. La slovacca aveva dominato la prima manche infliggendo 48 centesimi di distacco alla tedesca Viktoria Rebensburg e si è replicata nella seconda run, interpretando benissimo il pendio ceco e conquistando il nono successo in carriera nel massimo circuito internazionale. La Campionessa del Mondo si è imposta con undici centesimi di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 in DIRETTA : si riparte alle 13.30 - Federica Brignone si gioca il podio! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Dopo il flop di Sochi con l’annullamento di tutte le gare in programma a causa della troppa neve caduta nello scorso week end in Russia, si riprova sempre nell’Est Europeo con una due giorni dedicata alle discipline tecniche: oggi sarà la volta del penultimo slalom Gigante della ...

Sci alpino - Petra Vlhova comanda la 1ª manche del gigante di Spindleruv Mlyn : Brignone a caccia del podio : Brignone sogna il podio nel gigante di Spindleruv Mlyn: terza dopo la prima manche a 1″09 da Vlhova e a ventiquattro centesimi su Shiffrin Il ritorno sul podio del gigante è una concreta possibilità per Federica Brignone dopo la prima manche a Spindleruv Mlyn. L’azzurra, partita con il pettorale numero uno, è terza a metà gara, alle spalle di Petra Vlhova e Viktoria Rebensburg: la slovacca, nonostante un errore nella parte alta ...

Sci alpino - Gigante Spindleruv Mlyn 2019 : Petra Vlhova devastante - Federica Brignone è terza dopo la prima manche : Petra Vlhova ha ipotecato la vittoria nel Gigante di Spindleruv Mlyn. Una prima manche pazzesca quella della Campionessa del Mondo in carica che ha chiuso con il tempo di 1’12”59. Vlhova ha commesso un grave errore nella parte alta, per poi scatenarsi sul muro e nella parte finale, infliggendo distacchi notevoli a tutte le avversarie. Una prova di forza impressionante della slovacca che in questo momento è assolutamente la migliore ...

Sci alpino - Universiadi 2019 : argento di Alberto Blengini nello slalom gigante! Grande rimonta dell’azzurro : Arriva una medaglia d’argento per l’Italia dello sci alpino alle Universiadi Invernali, e a conquistarla è Alberto Blengini, secondo nello slalom gigante maschile. Oro al russo Ivan Kuznetsov, bronzo all’elvetico Livio Simonet. Bella prestazione corale degli azzurri: tre italiani nei primi sei, sei nei primi venti. Oro al russo Ivan Kuznetsov, già in testa dopo la prima manche, che chiude in 1’55″51, davanti al ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : a Kranjska Gora si ripropone il duello Hirscher-Kristoffersen : Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino tornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di Kranjska Gora, dove in programma ci sono un gigante (sabato) ed uno slalom (domenica). Sarà l’ennesima occasione per il duello infinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel gigante mondiale di Are e in quello di ...