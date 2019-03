Sci alpino | fulmine Shiffrin nella prima manche dello slalom di Spindleruv Mlyn | Costazza

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : si parte alle 11.30 - Hirscher può brindare all’ottava Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta prima delle finali. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara ...

Sci alpino - Slalom Spindlreuv Mlyn 2019 : Mikaela Shiffrin comanda dopo la prima manche - Holdener seconda - Vlhova lontana : Mikaela Shiffrin ha dominato la prima manche dello Slalom femminile di Spindleruv Mlyn (Repubblica Ceca). Una gara su una pista che si è rovinata dopo pochi passaggi e che ha premiato anche l’americana partita con il pettorale numero due. La nativa di Vail ha chiuso con il tempo di 49”33, ipotecando quella che sarebbe la 58esima vittoria in Coppa del Mondo e avvicinandosi al quindicesimo successo stagionale (sarebbe record) Unica ...

Sci alpino - va in scena lo slalom femminile di Spindleruv Mlyn : sei le azzurre nella start list : Si torna in pista a Spindleruv Mlyn per lo slalom femminile, subito Vlhova e Shiffrin seguite da sei azzurre Ultimo slalom stagionale di Coppa del mondo prima delle finali di Soldeu. A Spindleruv Mlyn si torna in pista all’indomani del gigante che ha visto il trionfo di Petra Vlhova su Viktoria Rebensburg e Mikaela Shiffrin. Tra i pali stretti la statunitense ha già la certezza della Coppa in tasca, ma proverà comunque a prendersi la ...

Sci alpino - otto azzurri al via del gigante di Kranjska Gora : la prima manche slitta per la troppa nebbia : nebbia a Kranjska Gora: il gigante slitta alle 11.30. otto azzurri al via, il primo a partire sarà Luca De Aliprandini con il numero 13 otto azzurri al via nel gigante maschile di Kranjska Gora, con la prima manche slittata dalle 9.30 alle 11.30 (diretta tv Raisport ed Eurosport), a causa della nebbia, e la seconda di conseguenza fissata alle 14.30, anziché alle 12.30 come inizialmente programmato. Il primo a partire sarà Luca De ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : partenza rinviata per nebbia. Il nuovo programma e gli orari : La nebbia costringe gli organizzatori del Gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino, a posticipare le due manche: non ci si può neppure sovrapporre allo slalom femminile per motivi televisivi, dunque la prima discesa partirà alle ore 11.30, mentre la seconda scatterà alle ore 14.30. Le due prove saranno comunque visibili su Rai Sport ed Eurosport, mentre la diretta streaming resta affidata a Rai ...

LIVE Sport Invernali - DIRETTA 9 marzo : Mondiali biathlon e short track - tanto Sci alpino e snowboard. Un sabato da batticuore : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Sport Invernali di oggi, sabato 9 marzo: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questa giornata mediana del secondo weekend di gare del mese. OA Sport vi ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : Hirscher può brindare all’ottava Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta prima delle finali. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara ...

Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo un fine settimana dedicato completamente alla velocità a Kvitfjell, nella Coppa del Mondo maschile di sci alpino tornano protagoniste le discipline tecniche e lo fanno in quel di Kranjska Gora, dove oggi in programma c’è un Gigante. Sarà l’ennesima occasione per il duello infinito tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese si è preso la vittoria nel Gigante mondiale di Are e in quello di Bansko, mentre ...

Sci alpino - Slalom Spindleruv Mlyn 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv. I pettorali di partenza : Dopo la vittoria di questa mattina della slovacca Petra Vlhova nel gigante, oggi sarà la volta dello Slalom sulla pista di Spindleruv Mlyn in Repubblica Ceca, valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Si tratterà dell’ultima occasione per le specialiste dei pali stretti, prima della tappa conclusiva rappresentata dalle Finali di Soldeu, Andorra, del prossimo weekend. Per Vlhova si presenta, dunque, l’opportunità di ...

Sci alpino oggi (9 marzo) : programma - orari e tv delle gare a Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora : Prosegue il fine settimana della Coppa del Mondo di sci alpino 2019 tra Spindleruv Mlyn, per quanto riguarda le donne, e Kranjska Gora per gli uomini. Sulle nevi della Repubblica Ceca, infatti, è previsto uno slalom per il Circo Bianco al femminile, mentre in Slovenia sarà di scena l’ultimo gigante maschile che anticipa le finali di Soldeu della prossima settimana. Atleti ed atlete, quindi, saranno impegnati nelle ultime gare della ...

