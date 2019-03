Schianto auto-moto in via Bobbio

Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1 - Schianto da due autoarticolati - uno prende a fuoco : Incidente stradale tra Fabro e Orvieto sull'A1, schianto da due autoarticolati, uno prende a fuoco Alle ore 19.40 circa sulla A1 Milano-Napoli, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra ...

Brindisi - tragico Schianto mentre torna da lavoro : Robertina muore tra le lamiere dell’auto : La donna aveva da poco terminato il suo turno come cuoca nella cucina di una mensa e stava tornando a casa con la sua auto quando è stata coinvolta in un terribile schianto frontale con un furgone che non le ha dato scampo. Ferito in maniera non grave invece l'uomo al volante dell'altro mezzo coinvolto.Continua a leggere

Livorno - Schianto al casello con l'auto : muore giovane ufficiale di Marina : Aveva realizzato il suo sogno di una vita da meno di un anno, quello di diventare il comandante della capitaneria di Porto Santo Stefano, ma purtroppo nei giorni scorsi, precisamente nel pomeriggio di sabato 2 marzo, si è spento a seguito di un incidente stradale lungo l'autostrada A12, nei pressi di Livorno. La vittima è Pier Francesco Dalle Luche, un trentacinquenne originario di Viareggio. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, ...

Schianto in auto contro il casello : morto un giovane ufficiale della Marina : Pierfrancesco Dalle Luche, 35enne militare della Capitaneria di Porto di Viareggio ha perso la vita in un tragico incidente...

Porto Recanati - Schianto tra due auto : 2 morti. Arrestato conducente : Porto Recanati, schianto tra due auto: 2 morti. Arrestato conducente Incidente nella notte sulla Statale 16. Una famiglia tornava da una festa di Carnevale quando la loro vettura si è scontrata con un’altra. Morta la coppia, feriti i due bambini che erano con loro. Fermato per omicidio stradale un 30enne Parole ...

Non pagano il conto al ristorante e fuggono in auto : poi lo Schianto : Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente sull'ex statale 460 a Pedaggio di Cuorgné. Dopo non aver pagato il conto in...

Schianto fra tre auto - sette feriti all'ospedale : Schianto fra tre auto, sette feriti all'ospedale Uno dei tre mezzi coinvolti nell'incidente E' di sette feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto all'alba del 25 febbraio alle porte di ...

Schianto tra auto e moto : due centauri gravissimi : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Schianto tra auto e moto: due ...

Padovano - Schianto tra auto : morta 29enne : 3.48 Una giovane vicentina 29enne è morta in un incidente stradale tra una Mazda e un'Audi A6 avvenuto nella serata di sabato a Grantorto,in provincia di Padova La ragazza viaggiava sull'utilitaria, mentre sull'Audi c'erano altre 4 persone, rimaste ferite nello schianto. Nell'urto quest'ultima vettura è finita contro il locale caldaia di una trattoria, che i vigili del fuoco, dopo i soccorsi prestati ai feriti,hanno messo in sicurezza. La ...

Pesaro - l’auto finisce contro una casa : nel tragico Schianto perdono la vita due persone : La vettura ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro la recinzione di una casa che costeggiava la carreggiata. Per i due a bordo, un uomo di 68 anni e una donna di 39 anni, non c'è stato nulla da fare. Quando i pompieri li hanno tirati fuori dalla lamiere, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.Continua a leggere

Napoli - Schianto nella notte : auto sbanda e trancia la gamba a una donna : Grave incidente questa notte in via Diocleziano, a Fuorigrotta, dove una donna è stata schiacciata da un'automobile in testa coda. La 39enne napoletana è stata colpita mentre si trovava vicino lo ...

Pisa - tragico Schianto frontale : Marina muore a 47 anni al volante della sua auto : La vittima dello schianto, Marina Pieragnoli di Rosignano Marittimo, era al volante della sua vettura quando si è scontrata frontalmente con un'altra auto che percorreva il senso opposto di marcia. Per lei non c'è stato nulla da fare. Ferito e trasportato in ospedale, invece, il conducente dell'altra vettura coinvolta.Continua a leggere

Auto fuori controllo investe due ragazzi alla fermata : poi lo Schianto nella rotonda : Due giovani feriti: nonostante alcune fratture, non rischiano la vita. In ospedale anche l'uomo alla guida della Bmw che ha...

Schianto contro Tir : auto schiacciata - si è aperta in due. Grave una donna : PORTOGRUARO - Schianto verso le 16.30 sulla A4 : un'auto è finita sotto un Tir , rimanendo quasi completamente schiacciata . È accaduto poco prima dello svincolo di Portogruaro in direzione di Trieste ...