Scherma | Coppa del Mondo 2019 | Curatoli primo | Montano secondo Trionfo azzurro a Padova

Scherma – Sciabola femminile - dodici azzurre in gara nella tappa di Coppa del Mondo ad Atene : In occasione della quarta tappa di Coppa del Mondo in programma ad Atene, saranno dodici le azzurre al via Saranno dodici le atlete azzurre protagoniste nel fine settimana della tappa di Coppa del Mondo di Sciabola femminile in programma ad Atene. Sulle pedane greche si svolgerà infatti la quarta tappa della stagione di Coppa del Mondo dedicata alle Sciabolatrici, che segue quelle di Orleans, Salt Lake City e de Il Cairo. I riflettori ...

Scherma - Coppa del Mondo Budapest 2019 : ventiquattro azzurri convocati per il secondo Grand Prix di spada della stagione : Si aprirà domani, venerdì 8 marzo, a Budapest (Ungheria), il secondo Grand Prix FIE di spada della stagione di Coppa del Mondo 2018-2019 di Scherma. Nella stessa sede che a luglio accoglierà i Campionati del Mondo 2019, ventiquattro atleti italiani scenderanno in pedana per conquistare un prestigioso risultato. Diverse saranno le particolarità rispetto ad un normale appuntamento del massimo circuito internazionale. La formula del Grand Prix ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : azzurri pronti ad essere protagonisti nella tappa di casa : La Coppa del Mondo di sciabola maschile torna a Padova, dove questo fine settimana si svolgerà la 62ma edizione del Trofeo Luxardo. Saranno 212 gli atleti che saliranno sulle pedane della Kioene Arena tra venerdì e sabato per andare a caccia del successo nella gara individuale, mentre in quella a squadre di domenica si sfideranno 28 Nazionali. Un appuntamento molto atteso dai nostri portacolori, che sono pronti ad essere protagonisti davanti al ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatrici impegnate ad Atene. Obiettivo altro podio con la squadra : Da Padova ad Atene. La Coppa del Mondo di sciabola si divide questo fine settimana tra Italia e Grecia. Nella capitale greca scenderanno in pedana le donne e dovrà essere la gara del riscatto per le azzurre, dopo una prestazione molto negativa a Il Cairo. In Egitto la migliore era stata Michela Battiston, capace di arrivare agli ottavi di finale. Battiston è stata l’unica tra le azzurre presente in tabellone a spingersi tra le migliori ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : a Budapest il secondo Grand Prix per la spada : secondo Grand Prix della stagione per la spada. Dopo l’esordio a Doha, uomini e donne saranno protagonisti a Budapest. Sarà un fine settimana importante per i colori azzurri, con l’Italia che cerca ancora la prima vittoria stagionale in questa arma. In campo maschile tra la gara di Doha e le tre di Coppa del Mondo ci sono stati quattro vincitori diversi. Una stagione finora positiva comunque per gli spadisti azzurri, che hanno ...

Scherma - Coppa del Mondo Padova 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Questo fine settimana si svolgerà a Padova la 62ma edizione del Trofeo Luxardo, tappa italiana della Coppa del Mondo di sciabola maschile. Sulle pedane della Kioene Arena si sfideranno 212 atleti per conquistare questo prestigioso trofeo, che lo scorso anno è stato vinto dallo statunitense Eli Dershwitz, attuale numero uno del ranking e pronto a ripetersi. L’Italia punterà invece su Luca Curatoli, terzo nell’ultima edizione. Il programma delle ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : Daniele Garozzo e il Dream Team tornano al successo - Alice Volpi si conferma sul podio : Il fioretto azzurro è una certezza e nella tappa di Coppa del Mondo al Cairo i nostri portacolori sono stati grandi protagonisti. L’Italia riesce infatti a salire sul podio in tutte e quattro le gare, confermandosi come una delle nazioni di riferimento in quest’arma. Andiamo quindi ad analizzare quanto accaduto nell’ultimo fine settimana. Partiamo dall’individuale in cui Daniele Garozzo riesce finalmente a ritrovare il successo. Il 26enne di ...

Scherma - coppa del mondo : trionfo delle azzurre del fioretto al Cairo : Quello in Egitto è il quinto podio consecutivo conquistato dagli azzurri in coppa del mondo, a cui si aggiungono l'argento europeo 2018 e soprattutto il titolo iridato conquistato a Wuxi.

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti azzurri terzi a Il Cairo. Italia sconfitta dalla Francia in semifinale : La squadra azzurra di fioretto maschile non si ripete dopo il successo di Tokyo e chiude al terzo posto nella tappa a Il Cairo. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà) sono stati sconfitti per 45-41 dalla Francia in semifinale e poi hanno superato nella finalina la Corea del Sud con il punteggio di 45-35. La vittoria alla fine ai soliti Stati Uniti, che hanno dominato la finale contro i transalpini, ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : il Dream Team torna a vincere. Le azzurre battono la Russia all’ultima stoccata : La stoccata di Camilla Mancini regala la vittoria all’Italia nella prova a squadre di fioretto femminile a Il Cairo. Il quartetto azzurro, composto dalla romana e da Alice Volpi, Martina Batini ed Elisa Di Francisca, ha sconfitto per 38-37 la Russia nel minuto supplementare. Si tratta del primo successo stagionale per il Dream Team, che torna sul gradino più alto del podio dopo tre terzi posti consecutivi. Una finale bellissima e molto ...

Scherma – Coppa del Mondo di fioretto : Daniele Garozzo show al Cairo - l’azzurro sul gradino più alto del podio : Garozzo vince e Avola sale sul terzo gradino del podio del fioretto maschile al Cairo, tra le donne Alice Volpi chiude al secondo posto L’Italia della Scherma domina al Cairo. All’ombra delle Piramidi il fioretto azzurro porta tre atleti sul podio delle gare del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile e di fioretto femminile. L’inno di Mameli risuona al termine della gara maschile grazie al campione olimpico ...

Scherma - Coppa del Mondo Il Cairo 2019 : nel fioretto femminile Alice Volpi si arrende solo a Inna Deriglazova : Soltanto la russa Inna Deriglazova ferma la corsa di Alice Volpi nella tappa di Coppa del Mondo di Scherma disputata a Il Cairo, in Egitto: nel fioretto femminile la campionessa olimpica batte la campionessa iridata per 15-7. In semifinale Volpi aveva relegato sul gradino più basso del podio la statunitense Lee Kiefer, battendola per 15-13, mentre la russa si era sbarazzata della nipponica Tsuji per 15-10. Un derby azzurro ai quarti di finale ...