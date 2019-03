Sardegna : Zedda - opposizione in Regione : ... uscito sconfitto dalle regionali del 24 febbraio come candidato governatore del centrosinistra, ha ufficializzato questa mattina la scelta di continuare la sua avventura politica tra i banchi dell'...

Regionali Sardegna - l'andamento del voto nei principali centri : Zedda vince a Cagliari : A spoglio ormai concluso, mentre si cerca di delineare la composizione del Consiglio regionale della Sardegna che sarà guidato dal sardista Solinas, si delinea anche l’andamento del voto nei principali Comuni dell'isola. Solinas nettamente avanti Il candidato risultato vincitore della consultazione, sostenuto dal centrodestra, come facile immaginarsi, si è imposto anche nella maggioranza dei centri. Non ci è riuscito a Cagliari, dove il sindaco ...

Pd alla frutta - esulta per la sconfitta di Zedda in Sardegna : paradossi democratici : E la sensazione, dunque, è che, ancora una volta le due Italie - quella del governo centrale e dei territori - abbiano espresso visioni diverse della politica. E poco cambia, per il Pd, rispetto al ...

Elezioni Sardegna - Zedda ammette la sconfitta : "Ho chiamato Solinas" | : Il candidato del centrosinistra sottolinea comunque che il suo schieramento è andato oltre le previsioni e parla di "iniezione di fiducia" per il secondo posto. Per il futuro, deve "valutare" se ...

Sardegna - vince Solinas (centrodestra). Zedda ammette la sconfitta : Dopo oltre il 65% di sezioni scrutinate lo scenario delle elezioni in Sardegna è delineato, con il candidato di centrodestra Solinas che consegue una netta vittoria. Decisamente inferiore alle attese la performance di M5S, al momento al di sotto del 12%. Il candidato Desogus: «È un risultato netto e chiaro e per M5s non è quello delle aspettative». Conte: nessuna conseguenza sul Governo. Salvini: la Lega vince 6 a zero sul ...

Solinas è il nuovo presidente della Regione Sardegna. I complimenti di Zedda. Crollo M5S. : Anche se lo spoglio non è ancora terminato, non ci sono più dubbi, Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è il nuovo presidente della Regione Sardegna. Lo ha riconosciuto anche il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, che si è prontamente complimentato con lui, non appena il risultato è stato chiaro. Q...

