Sardegna | nuovo assalto a un’autocisterna che trasportava latte il giorno dopo l’accordo

Protesta latte in Sardegna - nuovo assalto armato a volto coperto : autocisterna in fiamme : Un nuovo assalto armato ad un'autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme....

Elezioni Sardegna : Solinas nuovo presidente della Regione : AGGIORNAMENTO ORE 22 - Christian Solinas, candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Il PD è il primo partito della Regione con il 13%, mentre la Lega segue al 12%, il Movimento 5 Stelle, che alla precedente tornata regionale non aveva partecipato, non va oltre il 10%. Forza Italia chiude all’8%. Le prime parole del nuovo governatore: "Oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, ...

Nuovo assalto in Sardegna a un camion cisterna che trasportava latte : Roma, 26 feb., askanews, - Nuovo assalto a un camion cisterna in Sardegna. Secondo quanto si è appreso oggi è stato dato alle fiamme vicino Sassari, proprio nel giorno in cui è previsto un incontro in ...

La Sardegna è del centrodestra - Solinas nuovo governatore. Crollo M5s ma Salvini assicura : 'Per il governo non cambia nulla' : Il candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna. Supera con 15 punti di vantaggio quello del centrosinistra. i Cinquestelle in un anno passano dal 42,5 al 10%

Elezioni Sardegna : Solinas (cdx) nuovo presidente della Regione : AGGIORNAMENTO ORE 22 - Christian Solinas, candidato del centrodestra è il nuovo governatore della Sardegna con oltre il 47% dei voti. Il PD è il primo partito della Regione con il 13%, mentre la Lega segue al 12%, il Movimento 5 Stelle, che alla precedente tornata regionale non aveva partecipato, non va oltre il 10%. Forza Italia chiude all’8%. Le prime parole del nuovo governatore: "Oggi ha vinto la Sardegna. Ringrazio i sardi della fiducia, ...

Chi è Christian Solinas - il nuovo governatore della Sardegna : Christian Solinas, 42enne di Cagliari, segretario del Partito sardo d'Azione e senatore della Lega, è il nuovo governatore della Sardegna. Per quanto riguarda liste e coalizioni, il centrodestra è avanti con il 51,83%, mentre il centrosinistra è al 30,60%. Il M5S si ferma al 9,54% (il dato non è ancora definitivo).Continua a leggere

Elezioni regionali in Sardegna : Christian Solinas è il nuovo presidente - Sky TG24 - : Cagliaritano, 42enne, era stato eletto al Senato nella lista di Lega-Psd'Az dopo l'alleanza sancita con il Carroccio. Appoggiato da Matteo Salvini, ha battuto il candidato del centrosinistra e attuale ...

Solinas è il nuovo presidente della Regione Sardegna. I complimenti di Zedda. Crollo M5S. : Anche se lo spoglio non è ancora terminato, non ci sono più dubbi, Christian Solinas (segretario del Partito sardo d’azione e senatore della Lega) è il nuovo presidente della Regione Sardegna. Lo ha riconosciuto anche il candidato del centrosinistra Massimo Zedda, che si è prontamente complimentato con lui, non appena il risultato è stato chiaro. Q...

Christian Solinas nuovo Governatore della Sardegna : A metà delle sezioni scrutinate (930) il candidato del centrodestra Christian Solinas è nettamente in vantaggio. La vittoria alle regionali

Elezioni regionali Sardegna - Christian Solinas eletto nuovo presidente di Regione : Quando ancora manca lo scrutinio di quasi un terzo delle sezioni, il risultato delle Elezioni regionali in Sardegna è ormai chiaro: il nuovo presidente di Regione sarà Christian Solinas, candidato del centrodestra formato da Lega, Fi, FdI e Partito sardo d'azione. Al secondo posto Massimo Zedda, per il centrosinistra. Tracollo del M5s con il suo candidato Francesco Desogus.Continua a leggere

Elezioni Sardegna - vince il Centrodestra : Solinas è il nuovo Presidente : Per le proiezioni il vantaggio del candidato di Centrodestra non è recuperabile. Chi è Christian Solinas nuovo Presidente...

ENI realizza un nuovo impianto fotovoltaico in Sardegna : ENI , tramite la società controllata ENI New Energy , ha avviato la costruzione di un impianto fotovoltaico con una capacità installata di picco di 31 MW, Mega Watt, all'interno del sito industriale ...

Sardegna - prime sezioni : in vantaggio il Centrodestra. Nuovo flop M5S : In testa il candidato del centrodestra Solinas, con una forbice che va dal 37 al 41%, seguito a breve distanza dal candidato del centrosinistra Zedda (36-40%): sarebbe questa la prima tendenza del voto alle Regionali in Sardegna secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia. Terzo il candidato del M5S: Desogus otterrebbe tra il 13 e il 17%. Lo scrutinio delle schede inizia alle 7.00; l'affluenza ...