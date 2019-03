' Sarai sempre la mia roccia più bella' | l' addio della fidanzata all' alpinista scomparso

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) ... un viso così dolce non l'avevo neanche mai immaginato e il mio cuore hai subito conquistato, nessuna bontà più grandetua ho mai conosciuto forse era troppo per un mondo che non guarda in ...

fedefederossi : tu sarai per sempre una parte di me dimenticarti sai è impossibile... - tota_mif : disadattato ci sarai poi tu, eh che brutto vizio questo parlare sempre a nome degli altri - ramwonnie : addio pinned sei stato meraviglioso e lo sarai per sempre ma nessuno può vederti fancuko -