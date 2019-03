Sanremo Young 2019 | Amanda Lear dà 1 a Eden | Noemi | Canta sempre la lirica ...

Sanremo Young 2019 - Amanda Lear dà 1 ad Eden - Noemi : "Canta sempre la lirica" : ...

SOFIA TORNAMBENE - KIMONO - / Omaggia Battisti e fa quasi il pieno di 10 - Sanremo Young - : Il televoto fa arrivare SOFIA TORNAMBENE, Kimon, al penultimo posto a Sanremo Young. La salva lo shudown. La rivedremo venerdì 8 marzo.

TECLA INSOLIA/ Baby K si alza in piedi : 'Sei la mia preferita' - Sanremo Young - : TECLA INSOLIA, concorrente di Sanremo Young, ha chiuso l'ultima puntata seconda in classifica e si prepara alla semifinale dell'8 marzo.

Gigi D’Alessio e Gino Paoli tra gli ospiti di Sanremo Young dell’8 marzo : anticipazioni e concorrenti in gara : Gino Paoli e Gigi D'Alessio sono gli ospiti di Sanremo Young dell'8 marzo. Il programma torna in prima serata alle 21,25 per la semifinale del teen talent condotto da Antonella Clerici per il secondo anno consecutivo e dal quale emergerà uno dei partecipanti alla prossima edizione di Sanremo Young. I due cantautori sono quindi chiamati a esibirsi con gli ultimi concorrenti in gara, tra i quali saranno scelti i finalisti della nuova edizione ...

Sanremo Young 2019 : ospiti e anticipazioni semifinale su Rai 1 stasera : Sanremo Young 2019: ospiti e anticipazioni semifinale su Rai 1 stasera stasera 8 marzo 2019 su Rai 1 alle 21.25 andrà in onda la semifinale di Sanremo Young 2019. Il talent show condotto da Antonella Clerici approda così al suo penultimo appuntamento con tante sorprese ed ospiti d’eccezione. Dal teatro Ariston i sei giovani artisti giunti alla quarta puntata si esibiranno in emozionanti performance canore. Una serata davvero ...

Sanremo Young - le anticipazioni della puntata di stasera : stasera, venerdì 8 marzo, a partire dalle 21.25 su Rai1 andrà in onda la semifinale di SanremoYoung, il teen talent condotto da Antonella Clerici, in onda dal teatro Ariston di Sanremo, giunto alla quarta puntata. Sei giovani e talentuosi cantanti si giocano l'accesso alla finalissima del 15 marzo, pronti a dare il massimo per conquistare Academy e il pubblico a casa. In gara ci sono Beatrice Zoco, Eden, Giovanna Camastra, Giuseppe ...

