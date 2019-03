Salute | Campania fuori budget | “A rischio il diritto alla salute dei cittadini campani”

meteoweb.eu

(Di sabato 9 marzo 2019) “E’ aildeicampani“: questo quanto affermato dall’ASPAT (Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale)che sollecita con fermezza la Regione, ed in particolare la struttura commissariale, a trovare soluzioni.Nelle note si afferma: “Dopo aver evidenziato rischi e contraddizioni della riabilitazione complessa, proponendo correttivi e soluzioni concrete ad alcune criticità concernenti i setting assistenziali, l’attenzione si concentra sulla specialistica ambulatoriale, cioè sulla necessita’ di cura deicampani“. L’Associazione sanità privata accreditata territoriale, ha prodotto un report dettagliato concernente il monitoraggio dei tetti di spesa del primo trimestre 2019, con la specifica al giorno 9 marzo, per ciascuna ASL e per ciascuna branca specialistica ...

salernosera : L'Associazione sanità privata accreditata territoriale ha monitorato i tetti di spesa in tema di #sanità relativi a… - siaecm_twit : RT @ALMATEC_SOCIAL: Il Prof. Giordano ospite in studio racconta della neonata Scuola Superiore Meridionale coinvolto in qualità di Coordina… -