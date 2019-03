Russia | papà violenta e uccide la figlia | moglie muore di crepacuore mesi dopo | arrestato

Blastingnews

(Di sabato 9 marzo 2019) Una vicenda assurda e al contempo raccapricciante quella che si è verificata nei giorni scorsi in una cittadina della. Una giovane donna, infatti, la ventisettenne Anna Zubko, ha perso la vita morendo di. Tutto questo, pare sia accaduto a causa del gravissimo episodio verificatosi seiprima: suo marito hato e ucciso la loro figlioletta di appena sei anni, la piccola Veronika. Una vicenda che aveva sconvolto l'intera comunità e ancor di più ovviamente la donna, finita nel baratro della depressione subito. L'uomo, il ventottenne Yaroslav Oleinikov, è stato accusato del delitto dellae successivamentecon l'accusa di stupro e omicidio. Da quel momento in poi, la donna è caduta in depressione e non è riuscita più ad uscirne fino ad arrivare a morire.Orrore in: abusa esua, lasi ammala esei...

